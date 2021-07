Path of Exile: Neue Erweiterung in Kürze enthüllt, Release am 28. Juli

Autor:, in / Path of Exile

Die neue 3.15 Erweiterung von Path of Exile erscheint am 28. Juli für Konsolen. Ein erster Teaser stimmt auf die Präsentation am 15. Juli ein.

Grinding Gear Games hat bekannt gegeben, dass es am 15. Juli eine Präsentation für die kommende 3.15 Erweiterung von Path of Exile geben wird. Ein erster Teaser zeigt unter anderem zahlreiche auf Pfähle aufgespießte Schädel und einige Angriffsmanöver in Aktion.

Die 3.15 Expansion von Path of Exile wird am 15. Juli um 20 Uhr MESZ auf Twitch vorgestellt und ab dem 28. Juli könnt ihr sie für Xbox Series X/S und Xbox One herunterladen. Den Teaser dazu findet ihr hier: