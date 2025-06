Autor:, in / Path of Exile

Path of Exile: Secret of the Atlas wird am 13. Juni veröffentlicht.

Grinding Gear Games gibt bekannt, dass Path of Exile: Secrets of the Atlas am 13. Juni erscheint. Die Erweiterung bringt eine Vielzahl neuer Features, die das Endgame-Erlebnis neu definieren, darunter eine neue Endgame-Storyline, neue Bosse, eine Überarbeitung des Betrayal-Systems, Quality of Life-Verbesserungen und mehr.

Der weitere Weg für Path of Exile 1 und Path of Exile 2

Path of Exile 1 und Path of Exile 2 werden alle vier Monate konsistente Updates erhalten. Die Spieler können sich im Jahr 2025 an der folgenden Zeitleiste für Erweiterungen oder Liga-Updates für jeden der Titel orientieren:

Path of Exile 1 3.26, 13. Juni 3.27, Oktober

Path of Exile 2 0.3.0, August 0.4.0, Dezember



Die Tiefen des Atlas und seine Geheimnisse

Eine mysteriöse Kraft hat begonnen, das Gewebe der Realität zu zerreißen, den Atlas zu verzerren und seinen Schöpfer gefangen zu halten. Unter der Führung des rätselhaften Eagon müssen die Spieler in die Threads of Consciousness eindringen, um die Geheimnisse zu lüften und Zana, die Tochter des großen Atlas-Erfinders, zu retten. Jedes Gebiet eröffnet eine neue Ebene mit verzerrten Erinnerungen, gefährlichen Feinden und mächtigen Belohnungen. Die Erweiterung führt außerdem ein:

Neue Endgame Storyline, Zana ist zurück – Der Publikumsliebling Zana ist zurück. Spieler können mit Eagon durch die Threads of Consciousness reisen, um Zana zu finden und eine Verbindung durch die Erinnerungsfäden herzustellen. So wandern sie durch die von Eagon enthüllten Traumräume und versuchen, Zana zu retten und sie aus dem Atlas zu befreien.

– Der Publikumsliebling Zana ist zurück. Spieler können mit Eagon durch die Threads of Consciousness reisen, um Zana zu finden und eine Verbindung durch die Erinnerungsfäden herzustellen. So wandern sie durch die von Eagon enthüllten Traumräume und versuchen, Zana zu retten und sie aus dem Atlas zu befreien. Drei neue Pinnacle-Bosse – Spieler müssen gegen drei neue, mächtige Guardian-Bosse kämpfen, um Zugang zu drei neuen Endgame-Pinnacle-Bossen zu erhalten, der wahren Prüfung des Schwierigkeitsgrades und der neuen Höhe der Belohnungen von Path of Exile’s Endgame.

– Spieler müssen gegen drei neue, mächtige Guardian-Bosse kämpfen, um Zugang zu drei neuen Endgame-Pinnacle-Bossen zu erhalten, der wahren Prüfung des Schwierigkeitsgrades und der neuen Höhe der Belohnungen von Endgame. Zana-beeinflusste Karten – Spieler können das Mapping auf eine ganz neue Ebene bringen mit erinnerungsbeeinflussten Karten. Zanas Erinnerungen nehmen die Form von neuen Monstern und neuen Spezialfähigkeiten an, mit denen Spieler das Schlachtfeld verändern können, um mehr und bessere Belohnungen zu erhalten als je zuvor in Path of Exile .

– Spieler können das Mapping auf eine ganz neue Ebene bringen mit erinnerungsbeeinflussten Karten. Zanas Erinnerungen nehmen die Form von neuen Monstern und neuen Spezialfähigkeiten an, mit denen Spieler das Schlachtfeld verändern können, um mehr und bessere Belohnungen zu erhalten als je zuvor in . Neue Pinnacle-Gegenstände und Crafting – Spieler haben die Möglichkeit, mächtige neue Unikate von jenseitigen Pinnacle-Bossen sowie Gegenstände mit Memory Strands, einer neuen Art von Crafting-Mechanik, die ihre Gegenstände mächtiger macht und mit anderen Crafting-Systemen interagiert, zu erwerben.

Mercenaries of Trarthus Challenge League

Die Erweiterung führt die Mercenaries of Trarthus ein, eine kühne neue Herausforderungsliga, in der Spieler auf abtrünnige Veteranen aus einem brutalen Land treffen.

Jeder Mercenary verfügt über zufällige Fertigkeiten, Ausrüstung und Archetypen und kann angeheuert, geplündert oder nach einem traditionellen trarthanischen Duell verbannt werden:

Rekrutieren und Anpassen von Mercenaries – Mercenaries können im Laufe des Spiels ausgerüstet, verwaltet und gewechselt werden. Trarthanische Adelshäuser bringen seltene Belohnungen und neue Infamous-Modifikatoren. Jeder Mercenary verfügt über unterschiedliche Fähigkeiten, manchmal auch über spezielle trarthanische Versionen. Mit etwas Glück bieten sie Spieler einen ihrer trarthanischen Skill Gems als Belohnung für ein Duell an.

– Mercenaries können im Laufe des Spiels ausgerüstet, verwaltet und gewechselt werden. Trarthanische Adelshäuser bringen seltene Belohnungen und neue Infamous-Modifikatoren. Jeder Mercenary verfügt über unterschiedliche Fähigkeiten, manchmal auch über spezielle trarthanische Versionen. Mit etwas Glück bieten sie Spieler einen ihrer trarthanischen Skill Gems als Belohnung für ein Duell an. Liga-Belohnungen – Mercenaries of Trarthus enthält einen neuen Satz von 40 optionalen Herausforderungen, die Spieler abschließen können. Wenn sie dies tun, erhalten Spieler Teile des exklusiven kosmetischen Rüstungssets Watcher’s Wrath, das sie auch in Path of Exile 2 verwenden können. Dieses Rüstungsset ist rein kosmetisch und hat keinerlei Einfluss auf die Stärke des Charakters.

Überarbeitete Funktionen und Siedler als Kernstück

Runegrafting und Kingsmarch-Dienste – Beim Start von Secrets of the Atlas ist kein Town Building erforderlich. Nach Erreichen des Endspiels können die Spieler mit Johan sprechen, um in die Kalguuran-Siedlung zu reisen, wo sie von Anfang an die Vorteile der Dienste von Kingsmarch in vollem Umfang nutzen können. Der neue Runegrafting Dienst, der in Kingsmarch angeboten wird, ermöglicht es ihnen, die Macht einer Rune in den Passive Skill Tree einzubringen und damit den Effekt eines Meisterschaftsknotens zu ersetzen. Neue Scarabs- und Atlas Passive Tree-Knoten wurden hinzugefügt, um die Siedler-Mechanik zu unterstützen.

– Beim Start von ist kein Town Building erforderlich. Nach Erreichen des Endspiels können die Spieler mit Johan sprechen, um in die Kalguuran-Siedlung zu reisen, wo sie von Anfang an die Vorteile der Dienste von Kingsmarch in vollem Umfang nutzen können. Der neue Runegrafting Dienst, der in Kingsmarch angeboten wird, ermöglicht es ihnen, die Macht einer Rune in den Passive Skill Tree einzubringen und damit den Effekt eines Meisterschaftsknotens zu ersetzen. Neue Scarabs- und Atlas Passive Tree-Knoten wurden hinzugefügt, um die Siedler-Mechanik zu unterstützen. Überarbeitung von Betrayal – Das Syndicate-System wurde grundlegend überarbeitet, mit verbesserter Zugänglichkeit zu Masterminds, deren Fragmente durch Safehouse-Leader erworben werden können. Das Immortal Syndicate wird nicht mehr zurückgesetzt und bleibt in seiner jetzigen Form bestehen, zusammen mit einer optimierten Progression und besseren Belohnungen, wie den Allflame Embers. Mit der neuen Erweiterung werden auch die verschleierten Chaos Orbs in den Beutepool von Betrayal zurückkehren. Die Safehouse-Belohnungen wurden ebenfalls neu ausbalanciert, zusammen mit verbesserten Betrayal Atlas Tree-Knoten und Scarabs.

– Das Syndicate-System wurde grundlegend überarbeitet, mit verbesserter Zugänglichkeit zu Masterminds, deren Fragmente durch Safehouse-Leader erworben werden können. Das Immortal Syndicate wird nicht mehr zurückgesetzt und bleibt in seiner jetzigen Form bestehen, zusammen mit einer optimierten Progression und besseren Belohnungen, wie den Allflame Embers. Mit der neuen Erweiterung werden auch die verschleierten Chaos Orbs in den Beutepool von Betrayal zurückkehren. Die Safehouse-Belohnungen wurden ebenfalls neu ausbalanciert, zusammen mit verbesserten Betrayal Atlas Tree-Knoten und Scarabs. Quality of Life-Updates – Zu den zusätzlichen Verbesserungen gehören das Aufdecken von Gegenständen an beliebiger Stelle, ein verbessertes Inventar für Karten, Spielpausen und mehr.

Spieler können im kommenden Rennen zuschlagen

Um die Veröffentlichung von Secrets of the Atlas zu feiern, wird im Spiel in der Mercenaries of Trarthus-Liga ein wettbewerbsfähiges Hardcore-Solo-Selfie-Event veranstaltet. Spieler können sich an die Spitze setzen, indem sie die neuen Pinnacle-Bosse am schnellsten besiegen und so exklusive Preise gewinnen. Alle Details zum Event werden kurz vor der Veröffentlichung bekannt gegeben.

Supporter-Packs jetzt erhältlich

Zwei neue Supporter-Packs, Phrecian Magistrate und Cryptkeeper, sind ab sofort erhältlich und bieten exklusive Belohnungen wie das Unterstützerportal des Cryptkeepers, das Rüstungsset des Phrecian Magistrate, die Dekoration des Trial of Chaos Hideout und mehr. Spieler können sie zu drei verschiedenen Preisen erwerben.

Die vollständen Patch Notes gibt es hier.

Path of Exile: Secrets of the Atlas erscheint am 13. Juni für PC, Mac und Konsolen.