Path of Exile: Siedler von Kalguur Erweiterung vorgestellt

Während eines Path of Exile Livestreams, „GGG Live“, enthüllte Entwickler Grinding Gear Games erste Details zum Path of Exile Update 3.25, Siedler von Kalguur.

Die Juli-Erweiterung führt die Siedler von Kalguur-Herausforderungsliga, Balance-Verbesserungen, einschließlich zweier Änderungen an den Aszendenzklassen, Endspiel-Verbesserungen, weitere Ergänzungen zur Kampagne und eine Vielzahl von Quality of Life Verbesserungen für PC- und Konsolenspieler ein. Path of Exile: Die Siedler von Kalguur wird am 26. Juli um 22 Uhr veröffentlicht.

In der Siedler von Kalguur-Herausforderungsliga helfen die Spieler den kalguurischen Pionieren, die Stadt Kingsmarch zu errichten und den Handel zwischen Wraeclast und ihrem Heimatland aufzubauen.

Die Spieler können exotische Ressourcen abbauen, qualifizierte Arbeiter anheuern und beschützen, um die Stadt zu errichten und zu verteidigen, und einen Hafen bauen, um den Handel aufblühen zu lassen und zu verwalten.

Sobald die Stadt erbaut und der Handel in Gang gekommen ist, können sie auf dem Devisenmarkt Währung und andere stapelbare Gegenstände kaufen und verkaufen und am Runenschmiedetisch mächtige Waffen und Gegenstände herstellen und neu kombinieren.

Die Aszendenzklassen werden mit der neuen Klasse Warden und der Überarbeitung des Gladiators aufgefrischt. Warden ersetzt die Klasse der Jägerin und konzentriert sich auf elementare Angriffe, Schadensbegrenzung und eine Spezialisierung auf Tinkturen, die nun im ganzen Land gefunden werden können.

Die Klasse des Gladiators behält die mächtigen Fertigkeiten Blutung und Blocken bei, erhält aber auch neu gestaltete Fertigkeiten, darunter die Möglichkeit, in Retaliation Skills zu investieren, eine neue Art von Fertigkeit, mit der man verheerenden Schaden anrichten kann, wenn man bestimmte Bedingungen im Kampf erfüllt.

Die Siedler von Kalguur wird eine lange Liste von Balancierungsarbeiten durchführen, einschließlich Änderungen an Nahkampffertigkeiten, Block, Wut, Kriegsschreien, Bannern, Blutung und Aufspießen. Außerdem werden neue Basistypen zum Endspiel hinzugefügt und verbesserte Modifikatoren auf Endspielgegenstände, verbesserte kritische Trefferchancen auf Waffen und vieles mehr implementiert.

Die Endspiel-Inhalte wurden mit Änderungen an vielen Skarabäen, einem 6. Karten-Geräte-Slot, neuen Begegnungen in Tier 16- und Tier 17-Karten, Aktualisierungen von Brand und Ritual und vielem mehr angegangen. Es wird auch eine Reihe neuer Meißeltypen und eine massive Erhöhung der Drop-Rate von Valdos Puzzle-Kisten geben.

Path of Exile-Spieler auf Konsolen werden sich freuen, dass das Spiel nun die Vorteile der PS5- und Xbox-Hardware voll ausschöpft und die Ladezeiten und das Aufpoppen von Texturen deutlich reduziert wurden.

Insgesamt wurde die visuelle Wiedergabetreue durch die höchstmögliche Auflösung der Texturen und Wassereffekte, einen neuen Upscaling-Algorithmus, der die Schärfe der dynamischen Auflösung verbessert, sowie einen zusätzlichen Anti-Aliasing-Pass verbessert.

Grinding Gear Games kündigt an, dass sie in Kürze den ersten Closed Beta Test für ihren kommenden Nachfolger Path of Exile 2 durchführen werden. Um für die Teilnahme an diesem und zukünftigen Tests in Betracht gezogen zu werden, können sich Interessierte unter www.pathofexile2.com/register anmelden.