Path of Exile: Siege of the Atlas ab Februar kostenlos

Path of Exile’s Endgame Expansion: Siege of the Atlas ist ab Februar kostenlos spielbar.

Zu Path of Exile erscheint eine Endgame Erweiterung namens Siege of the Atlas. Diese ist ab dem 04. Februar für PC & MAC und ab dem 09. Februar 2022 für Xbox verfügbar. Auf euch warten anpassbare Karten und natürlich verlockende Beute! Diese Erweiterung führt neue Spitzenbosse und die Archnemesis-Herausforderungsliga ein. Dazu gibt es noch ein überarbeitetes Endgame-Systeme.

Hier ist der Trailer zu Path of Exile: Siege of the Atlas zu sehen: