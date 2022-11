Path of Titans: Zwei neue Dinosaurier dabei

Autor:, in / Path of Titans

Zwei neue Dinosaurier betreten Path of Titans! Hier gibt es weitere Informationen zu den Neuankömmlingen.

Zwei bei Fans beliebte Dinosaurier sind ab sofort in Path of Titans enthalten. Es gibt den Pachycephalosaurus, den klassischen, kopfschlagenden Pflanzenfresser-Helden der Plastik-Dino-Spielzeugsets, und den Pycnonemosaurus, den großen brasilianischen Dinosaurier und Apex-Raubtier, der es mit dem T-Rex aufnehmen kann. Es ist noch viel mehr Chaos auf dem Weg, denn Alderon Games hat nächsten Monat einige große Dinge zu enthüllen.

Spürt, wie der Boden bebt, wenn zwei neue schuppenbedeckte Bestien in Alderon Game’s Dinosaurier-Survival-MMO Path of Titans in den Ebenen von Panjura aufeinandertreffen.

Stellt euch euren Problemen direkt mit dem Pachycephalosaurus, einem kopflastigen, stachelbewehrten… Grasfresser? Bezwingt jedes potenzielle Raubtier mit der Fähigkeit dieses dickschädeligen Pflanzenfressers, seine Feinde zu rammen und zurückzuschlagen, und schickt sie anschließend mit einem Sperrfeuer aus Schwanz- und Klauenangriffen in die Flucht, damit ihr euch wieder in Ruhe an Beeren und Pflanzen laben könnt.

Vielleicht habt ihr aber auch eine Vorliebe für Fleisch und wollt euch lieber mit dem höchsten Raubtier der tiefen Wälder, dem Pycnonemosaurus, an die Bäume heranpirschen. Pycno ist ein furchterregender Theropode, der direkt aus dem Herzen Brasiliens kommt. Er ist ein fleischfressender Konkurrent, der mit seiner eigenen Art von Blutlust versucht, dem Tyrannosaurus die Krone abzunehmen und sich an die Spitze der Nahrungskette von Panjura zu setzen.