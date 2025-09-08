Path to Tamer Town: Fangt und sammelt geheimnisvolle Kreaturen

Reist von Stadt zu Stadt und sammelt Abzeichen im prozedural generierten Roguelite-Abenteuer Path to Tamer Town.

Das Indie-Entwicklungsstudio Crazy Goat Games hat angekündigt, dass Path to Tamer Town im ersten Quartal 2026 auf Steam Early Access verfügbar sein wird, mit einer Steam 1.0- und Konsolenveröffentlichung im dritten Quartal 2026.

Path to Tamer Town erweitert das in Tamer Town eingeführte Universum und bietet ein Roguelite-Monsterbändigungsabenteuer mit neuen Geschichten und Gameplay.

Die Spieler reisen durch prozedural generierte Städte, sammeln Abzeichen, fangen und entwickeln Mokitons und stehen bei jedem Durchlauf vor neuen Herausforderungen und Entscheidungen.

Das einzigartige Echtzeit- und rundenbasierte Kampfsystem sorgt für strategische Tiefe und gipfelt im ultimativen Stadion-Showdown. Als eigenständiger Vorläufer des kommenden Städtebau-Spiels Tamer Town bietet es sowohl langjährigen Fans als auch neuen Spielern eine neue Möglichkeit, die Welt der Mokitons zu erleben.

Features

Prozedurale Reisen – Kein Durchspielen gleicht dem anderen. Städte, Routen, Begegnungen und Ereignisse werden prozedural generiert, sodass jeder Durchlauf sich neu anfühlt und die Spieler immer wieder mit neuen Strategien experimentieren können.

Mokitons – Sammelt, trainiert und entwickelt eine Reihe mysteriöser Kreaturen.

Hybrides Kampfsystem – Die Kämpfe verbinden die Spannung von Echtzeit-Action mit der Tiefe rundenbasierter Taktiken.

Bedeutungsvolle Entscheidungen – Bei der Reise geht es nicht nur um Kämpfe. Die Spieler entscheiden, welche Routen sie nehmen, wann sie riskante Begegnungen eingehen, wie sie ihre begrenzten Ressourcen einsetzen und welche Teamzusammensetzung am besten zu ihrem Stil passt. Jede Entscheidung hat Gewicht und kann den Ausgang eines Durchgangs verändern.

Das große Finale: Stadion-Showdown – Alle Fortschritte und Entscheidungen führen zu einer entscheidenden Prüfung im Stadion. Es ist ein Kampf mit hohem Einsatz, bei dem nur die stärksten Strategien und Teams den Sieg erringen können, die ultimative Belohnung für die Reise.