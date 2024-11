Pathfinder: Wrath of the Righteous: Game of the Year Edition erhältlich

Die Pathfinder: Wrath of the Righteous Game of the Year Edition enthält sechs Preium-DLCs und mehr.

Entwickler und Publisher Owlcat Games hat die Game of the Year Edition für sein cRPG Pathfinder Wrath of the Righteous veröffentlicht.

Diese finale Edition enthält das Grundspiel, alle sechs Premium-Add-Ons, vier kostenlose Add-Ons (alle außer Visitors of Morta, eine Zusammenarbeit mit Children of Morta – die jederzeit separat kostenlos heruntergeladen werden können) und neue Inhalte speziell für den mythischen Drachenpfad – das letzte große Inhalts-Update für das Spiel (verfügbar für alle Spieler).

Erlebt das ultimative Abenteuer mit allen sechs Premium-Erweiterungen in einer kompletten Erfahrung mit über 150 Stunden Gameplay. Führt den Fünften Kreuzzug an, um das Land von Dämonenhorden zu befreien.

Wählt aus 10 mythischen Pfaden, 25 Klassen und 160 Archetypen, um euren Spielverlauf abwechslungsreich zu gestalten. Baut Freundschaften und romantische Beziehungen zu 12 Gefährten auf, aber denkt daran, dass eure Entscheidungen Einfluss darauf haben, wie sie über euch denken.

Außerdem begleitet Patch 2.5 die Einführung der Game of the Year Edition: Er erweitert den Golddrachen-Mythospfad und ist für alle bestehenden Spieler verfügbar.

Dieses letzte große Update schließt die Arbeit an der Erweiterung des Mythic-Charakterpfads ab und bringt neue Grafiken, Mechanik-Updates, neue Zaubersprüche, erzählerische Updates und mehr.

Zu den wichtigsten Funktionen von Patch 2.5 gehören:

Drachenanbetung: Zwei neue Drachenreligionen, Apsu und Dahak, die sich an neue Golddrachen-Spieler richten, aber bei der Charaktererstellung für alle Charaktere verfügbar sind, die eine drakonische Gottheit anbeten möchten

Neue Segnungen: Die neue Domäne Schuppenkind und der Segen für Drachenliebhaber unterstützen die frühe Spielzugehörigkeit zum Golddrachen-Mythos

Update für den mythischen Pfad „Golddrache“: Speziell für den Golddrachenpfad können sich die Spieler über visuelle Verbesserungen, 10 neue mythische Eigenschaften und 10 neue mythische Zauber, allgemeine Verbesserungen und Rebalancing sowie mehr erzählerische Optionen freuen

Die Game of the Year Edition, die ab sofort erhältlich ist, enthält Pathfinder: Wrath of the Righteous mit allen sechs Premium-Erweiterungen und vier kostenlosen DLCs, die nach der ursprünglichen Veröffentlichung des Spiels für PlayStation 4|5, Xbox One und PC über Steam, Epic Games Store und GOG sowie macOS erhältlich sind.