Pathfinder: Wrath of the Righteous: Launch-Trailer zum Rollenspiel

Pathfinder: Wrath of the Righteous ist ab sofort für PlayStation, Xbox, Nintendo Switch und PC erhältlich.

Owlcat Games veröffentlicht heute sein episches, von Kritikern und Fans gleichermaßen gefeiertes RPG Pathfinder: Wrath of the Righteous für PlayStation 4 und Xbox One (für PlayStation 5 und Xbox Series X/S via Abwärtskompatibilität, bzw. Smart Delivery) sowie für Nintendo Switch über den Cloud-Gaming-Service.

Den Trailer zum Konsolen-Launch von Pathfinder: Wrath of the Righteous gibt es hier zu sehen:

Beim Kauf der Konsolen-Version von Pathfinder: Wrath of the Righteous erhalten Spieler gleich zu Beginn die Enhanced Edition. Alle Besitzer der PC-Version erhalten die Enhanced Edition heute in Form eines kostenlosen Updates. Die Enhanced Edition enthält Quality-Of-Life-Verbesserungen, einen Foto-Modus, zusätzliche Inhalte für die verschiedenen mythischen Pfade (auf höheren Leveln) sowie weitere Features und Anpassungen. Für Konsolen wird der Foto-Modus mit einem digitalen Update kurz nach Release hinzugefügt.

Die Konsolen-Version umfasst alle kostenlosen DLCs, die bisher für PC veröffentlicht wurden. Der Premium-DLC ist separat oder als Teil der Season Pässe für PlayStation und Xbox erhältlich. Herunterladbare Premium-Inhalte für Nintendo Switch werden zu einem späteren Zeitpunkt veröffentlicht.

Käufer der physischen Edition erhalten – zusätzlich zu den vier separaten DLCs – ein Sticker-Set und ein offizielles Print-Handbuch mit exklusiven Illustrationen, das neue Spieler in das Rollenspiel-Universum von Pathfinder einführt. Die physische Edition ist für PlayStation 4 und Xbox One erhältlich.

Über Pathfinder: Wrath of the Righteous

In einem epischen RPG, kreiert von den Machern des hochgelobten Pathfinder: Kingmaker und basierend auf Paizo Publishings Tabletop Pathfinder Roleplaying Game, begeben sich die Spieler auf eine Reise in ein Reich, das von Dämonen überrannt wurde. Sie erkunden die Natur von Gut und Böse, lernen den wahren Preis von Macht kennen und steigen als mythische Helden empor, deren Fähigkeiten sterbliche Vorstellungen übersteigen.

Das Reich Sarkoris wurde zerstört, als Areelu Verlesh, ein Gelehrter und Praktiker der verbotenen Magie, einen Riss zu den abgründigen Ebenen der Existenz öffnete und eine Horde an Dämonen die Welt von Golarion angriff. Angeführt von den bösen Dämonen-Lords Deskari und Baphomet, zerschmetterten die Kräfte des Abgrunds alle, die sich ihnen in den Weg stellten. So verwandelten sie Sarkoris in ein von Dämonen befallenes Land, das nun die Weltwunde genannt wird. In diesem CRPG treten die Spieler dem Kreuzzug gegen die dämonischen Invasoren bei und steigen zu Helden auf, die über unglaubliche Kräfte gebieten und über das Schicksal dieser Welt entscheiden.

Pathfinder: Wrath of the Righteous ist ab sofort bei allen digitalen Stores verfügbar