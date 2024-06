Pathfinder: Wrath of the Righteous: Letzte Erweiterung nächste Woche

Pathfinder, party hard: Sechste und letzte Erweiterung für Pathfinder: Wrath of the Righteous erscheint nächste Woche

Am 13. Juni erhält das beliebte CRPG Pathfinder: Wrath of the Righteous von Owlcat Games seine sechste und letzte DLC-Erweiterung für PC und Konsolen. 3

Der DLC konzentriert sich stark auf die Begleiter und ihre Beziehungen zum Kommandanten, inkl. komplett vertonter Dialoge.

Zur Feier des Launches hat Owlcat ein Behind-the-Scenes-Video gedreht, das die Synchronsprecher beim Einsprechen ihrer neuen Dialoge zeigt:

In A Dance of Masks versammeln sich der Kommandant und seine Begleiter erneut in der Stadt Kenabres, die mittlerweile wieder aufgebaut wurde. Sie nehmen an Feierlichkeiten zum Wiederaufbau teil, feiern ihre größten Siege, verbringen Zeit mit Freuden und Geliebten, bestaunen das Feuerwerk und zerschlagen die Pläne der Fieslinge, die ihnen den Spaß verderben wollen.

Features:

Ein neues Abenteuer, das die Truppe nach Kenabres und in die Festung eines neuen Feindes führt

Persönliche Events für alle Begleiter – wie sie sich in Kampfsituation verhalten, ist klar, aber was treiben sie so, wenn sie frei haben?

Ein neues romantisches Event mit jeder Romance-Option

Eine Arena aus einer anderen Welt, in der Spieler gegen wahrhaft mythische Gegner antreten

Elf neue Archetypen und eine neue Waffe, die sowohl ein- als auch zweihändig geführt werden kann

Komplett vertonte Dialoge

A Dance of Masks erscheint am 13. Juni 2024 als Teil des Season Pass 2 für PlayStation 4 und 5, Xbox One und X|S, Nintendo Switch und PC via Steam, Epic Games Store und GOG sowie Mac.