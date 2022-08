Pathfinder: Wrath of the Righteous: Physische Edition enthüllt, Vorbestellung gestartet

Das gefeierte RPG von Owlcat Games erscheint am 29. September 2022 für Konsole und ist ab sofort vorbestellbar.

Owlcat Games und Prime Matter haben heute die Vorbestellung für die digitale Konsolenversion des mehrfach ausgezeichneten Pathfinder: Wrath of the Righteous gestartet.

Spieler auf PlayStation und Xbox können das am 29. September erscheinende epische RPG nun vorbestellen, wobei PlayStation Plus-Abonnenten einen Rabatt von 10 % erhalten.

Heute wurde außerdem die physische Version von Pathfinder: Wrath of the Righteous enthüllt. Dieses Sammlerstück enthält vier kostenlose DLCs, ein Set Sticker sowie das offizielle, physische Handbuch, das Neuankömmlingen die Spielwelt vorstellt. Die Vorbestellung der physischen Version ist ausgewählten Stores möglich:

Pathfinder: Wrath of the Righteous erscheint digital und physisch für PlayStation 4 und Xbox One (und PlayStation 5 bzw. Xbox Series X / S als kostenloses Upgrade) sowie über die Cloud für Nintendo Switch.

Die Enhanced Edition von Pathfinder: Wrath of the Righteous, mit zahlreichen Quality-of-Life-Verbesserungen, einem Foto-Modus, mit den Mythischen Pfaden zusammenhängenden neuen Inhalten sowie zahlreichen anderen Features und Verbesserungen, wird die Standardversion für Konsole. Alle PC-Spieler erhalten am 29. September ein kostenloses Upgrade auf die Enhanced Edition.