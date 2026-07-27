Patreon: Streicht 93 Jobs – KI ersetzt die Mitarbeiter nicht – verändert aber das Unternehmen

Mit 93 gestrichenen Stellen baut Patreon rund 20 Prozent seiner Belegschaft ab. CEO Jack Conte begründet die Umstrukturierung unter anderem mit dem rasanten Fortschritt bei künstlicher Intelligenz und der Notwendigkeit für Technologieunternehmen, sich schneller an die Veränderungen anzupassen.
Dabei betont Conte ausdrücklich, dass die betroffenen Mitarbeiter nicht durch KI ersetzt werden sollen. Stattdessen soll Patreon insgesamt kleiner, schneller und effizienter organisiert werden.
Gleichzeitig plant das Unternehmen, den Einsatz von KI-Werkzeugen innerhalb der eigenen Organisation auszuweiten.
Patreon will schneller auf Veränderungen reagieren
Der technologische Wandel durch KI vollzieht sich nach Ansicht des Patreon-Chefs so schnell, dass Unternehmen ihre Arbeitsweise entsprechend anpassen müssen. Die Verkleinerung der Organisation soll Patreon dabei helfen, schneller Entscheidungen zu treffen und auf Veränderungen zu reagieren.
Damit spielt KI zwar eine Rolle bei der strategischen Neuausrichtung, Patreon stellt die Entlassungen jedoch nicht als direkten Austausch menschlicher Arbeitskräfte gegen automatisierte Systeme dar.
Stattdessen sollen KI-Werkzeuge künftig verstärkt Bestandteil der internen Prozesse werden, während gleichzeitig die Gesamtgröße des Unternehmens reduziert wird.
Zweiter großer Stellenabbau innerhalb weniger Jahre
Für Patreon ist es nicht die erste umfangreiche Entlassungsrunde. Bereits 2022 hatte das Unternehmen rund 17 Prozent seiner damaligen Belegschaft abgebaut.
Mit den jetzt angekündigten 93 Stellen folgt vier Jahre später eine weitere erhebliche Verkleinerung. Rund jeder fünfte Arbeitsplatz ist von der aktuellen Maßnahme betroffen.
Patreon reiht sich damit in die wachsende Zahl von Technologieunternehmen ein, die ihre Strukturen angesichts veränderter wirtschaftlicher und technologischer Rahmenbedingungen neu ausrichten. In diesem Fall nennt die Unternehmensführung ausdrücklich auch die Geschwindigkeit der aktuellen KI-Entwicklung als einen Faktor für diesen Wandel.
9 Kommentare AddedMitdiskutieren
Das werden sicher nicht die letzten Entlassungen sein, auch wenn man was anderes behauptet.
„Dabei betont Conte ausdrücklich, dass die betroffenen Mitarbeiter nicht durch KI ersetzt werden sollen. Stattdessen soll Patreon insgesamt kleiner, schneller und effizienter organisiert werden.“
So kann man auch schön umschreiben das Mitarbeiter wegen KI gekündigt wurden🤣
Ja wollte ich auch schreiben, komische Formulierung für das sie doch wegen der KI gefeuert werden 😆
Wenn man um wirtschaftlich mitzuhalten sich verkleinert und Menschen entlässt um dann KI zu nutzen, ja dann ist natürlich nicht die KI Schuld sondern der Arbeitgeber 😅😆
Verkleinern heißt aber auch Kosten verringern, also Löhne weg dafür KI bezahlen, die aber ohne Pause und Freizeit durch arbeiten kann.
So ist es. Wobei extrem viele Jobs auch einfach unnötig durch KI geworden sind bzw. sie kann es weitaus besser und effizienter als jeder Mensch. Ärgerlich aber so ist das nun mal, war früher mit den Laternenleuchteranzünderservicemitarbeitern nicht anders, die Glühbirne ist einfach besser und billiger.
LoL was bitte soll er sagen? „Dank KI und AI konnten wir 93 Mitarbeiter entlassen?“ Wer solchen Leuten nur ein Wort glaubt, dem ist nicht mehr zu helfen. Kein einziger CEO wird zugeben, Leute zu Entlassen wegen AI. Das gäbe Klagen die nicht zu gewinnen wären, besonders in Amerika.
DAs wird erst der Anfang sein.
KI macht vor niemandem halt, leider 🙄.
Da wird der CEO gleich die KI gefragt haben, wer entbehrlich ist.
Nach dem dritten Mal sagt er noch den Zusatz:CEO muss bleiben 😬
das ist ja komisch nicht wegen KI entlassen 😅 das wiederspricht sich aber schon 🤔