Patreon: Streicht 93 Jobs – KI ersetzt die Mitarbeiter nicht – verändert aber das Unternehmen

Patreon entlässt rund ein Fünftel seiner Belegschaft und will sich angesichts der rasanten KI-Entwicklung kleiner, schneller und effizienter aufstellen.

Mit 93 gestrichenen Stellen baut Patreon rund 20 Prozent seiner Belegschaft ab. CEO Jack Conte begründet die Umstrukturierung unter anderem mit dem rasanten Fortschritt bei künstlicher Intelligenz und der Notwendigkeit für Technologieunternehmen, sich schneller an die Veränderungen anzupassen.

Dabei betont Conte ausdrücklich, dass die betroffenen Mitarbeiter nicht durch KI ersetzt werden sollen. Stattdessen soll Patreon insgesamt kleiner, schneller und effizienter organisiert werden.

Gleichzeitig plant das Unternehmen, den Einsatz von KI-Werkzeugen innerhalb der eigenen Organisation auszuweiten.

Patreon will schneller auf Veränderungen reagieren

Der technologische Wandel durch KI vollzieht sich nach Ansicht des Patreon-Chefs so schnell, dass Unternehmen ihre Arbeitsweise entsprechend anpassen müssen. Die Verkleinerung der Organisation soll Patreon dabei helfen, schneller Entscheidungen zu treffen und auf Veränderungen zu reagieren.

Damit spielt KI zwar eine Rolle bei der strategischen Neuausrichtung, Patreon stellt die Entlassungen jedoch nicht als direkten Austausch menschlicher Arbeitskräfte gegen automatisierte Systeme dar.

Stattdessen sollen KI-Werkzeuge künftig verstärkt Bestandteil der internen Prozesse werden, während gleichzeitig die Gesamtgröße des Unternehmens reduziert wird.

Zweiter großer Stellenabbau innerhalb weniger Jahre

Für Patreon ist es nicht die erste umfangreiche Entlassungsrunde. Bereits 2022 hatte das Unternehmen rund 17 Prozent seiner damaligen Belegschaft abgebaut.

Mit den jetzt angekündigten 93 Stellen folgt vier Jahre später eine weitere erhebliche Verkleinerung. Rund jeder fünfte Arbeitsplatz ist von der aktuellen Maßnahme betroffen.

Patreon reiht sich damit in die wachsende Zahl von Technologieunternehmen ein, die ihre Strukturen angesichts veränderter wirtschaftlicher und technologischer Rahmenbedingungen neu ausrichten. In diesem Fall nennt die Unternehmensführung ausdrücklich auch die Geschwindigkeit der aktuellen KI-Entwicklung als einen Faktor für diesen Wandel.