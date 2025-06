PAW Patrol Rescue Wheels: Championship: Welpen steuern Monstertrucks im Rennspiel

Image: Outright Games Ltd

In PAW Patrol Rescue Wheels: Championship setzen sich die Welpen hinter das Steuer von verwandelbaren Monstertrucks

Publisher Outright Games hat in Zusammenarbeit mit Nickelodeon offiziell PAW Patrol Rescue Wheels: Championship vorgestellt, ein brandneues Kart-Rennspiel mit den beliebten Rettungswelpen.

Der neue Titel, der am 31. Oktober 2025 erscheinen soll, erweckt die PAW Patrol-Crew zum ersten Mal mit Monster-Truck-Rennen zum Leben.

In PAW Patrol Rescue Wheels: Championship können die Spieler aus einer Reihe von spielbaren Charakteren wählen, während sie über 12 Strecken und 3 Arenen aus der erfolgreichen Serie, darunter Adventure Bay, The Mountain und Foggy Bottom, driften, springen und Stunts in der Luft ausführen.

Die einzigartige Transformationsfunktion des Spiels ermöglicht es den Welpen, ihre Standardfahrzeuge in Monstertrucks umzuwandeln und so besondere Fähigkeiten und Renntechniken freizuschalten.

„Mit PAW Patrol Rescue Wheels: Championship wollten wir ein besonderes, barrierefreies Rennerlebnis schaffen, das die ganze Familie gemeinsam genießen kann“, kommentiert Stephanie Malham, Geschäftsführerin von Outright Games. „Die Monster-Truck-Transformationsfunktion verleiht dem Gameplay eine aufregende neue Dimension, von der wir glauben, dass sie die Fans begeistern wird. Wir haben eng mit Nickelodeon zusammengearbeitet, um sicherzustellen, dass dieses Spiel den Spaß und das Abenteuer einfängt, die PAW Patrol zu einem globalen Phänomen gemacht haben.“

Spieler können alleine fahren oder einen Freund oder ein Familienmitglied im lokalen Koop-Modus herausfordern, mit speziell entwickelten Steuerelementen, die für Spieler ab 3 Jahren zugänglich sind und gleichzeitig Eltern und älteren Geschwistern Tiefe bieten.

Das Spiel verfügt über das Monster Truck Transformation-System, mit dem die Welpen ihre normalen Fahrzeuge mitten im Rennen in Monster Trucks verwandeln und spannende Stunts und Tricks in der Luft ausführen können, um Boosts zu verdienen und besondere Fähigkeiten freizuschalten.

Fans werden bekannte Orte wiedererkennen, wenn sie über mehrere Strecken durch Adventure Bay, die Berge und Foggy Bottom rasen und dabei mit Freunden und Familie Multiplayer-Action auf geteiltem Bildschirm genießen.

Unterwegs können die Rennfahrer spezielle Objekte und Power-Ups sammeln, um sich in diesem rasanten Abenteuer einen Vorteil zu verschaffen.

PAW Patrol Rescue Wheels: Championship wird am 31. Oktober 2025 für Nintendo Switch, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S und PC erhältlich sein.