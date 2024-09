Payday 3: Anniversary Update Part 1 erhältlich

Autor:, in / Payday 3

Das PAYDAY 3 Anniversary Update Part 1 ist ab sofort erhältlich. In Chapter 4 – Fear and Greed taucht man in das Herz der Finanzwelt ein, um eines der sichersten Börsengebäude der Welt zu infiltrieren und auszurauben.

Das PAYDAY 3 Anniversary Update Part 1 bringt den neuesten DLC Chapter 4 – Fear and Greed mit sich. Besitzer der Gold-Edition und des Gold-Passes von PAYDAY 3 haben direkt Zugang zu dieser Erweiterung, die auch separat für PC, Xbox Series S|X und PlayStation 5 erhältlich ist.

Diese Erweiterung enthält den Stock Exchange Heist, drei neue Waffen, neue Mods und kosmetische Items sowie vier neue Masken, Anzüge und Handschuhe. Zusätzlich gibt es kostenlose Inhalte für alle Spieler, wie den neuen spielbaren Heister Houston, die Minigun M135, neue Masken und Twitch-Drops.

Der Chapter 4 – Fear and Greed Launch-Trailer kann hier angesehen werden:

PAYDAY 3 ist auf PC via PC Game Pass, auf Steam und im Epic Games Store sowie auf Xbox Series S|X inklusive Game Pass, auf PlayStation 5 und GeForce NOW erhältlich.

dasd