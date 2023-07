Payday 3: Closed Beta für Xbox und PC im August

Die Gang kommt in Payday 3 für Raubüberfälle auf Probe in einer Closed Beta zusammen.

Deep Silver und Starbreeze geben bekannt, dass Payday 3, der ultimative Koop-Heist-Shooter, vom 2. bis 7. August in eine technische Closed Beta startet. Fans können sich anmelden und haben dann die Chance, als Closed Beta Teilnehmer auf Steam und Xbox Series S|X ausgewählt zu werden.

Die Payday 3 Closed Beta wird Folgendes bieten:

Dallas, Hoxton, Chains und Wolf. Die kultigen Charaktere mit den Clownsmasken, die die Payday-Reihe berühmt gemacht haben, sind alle spielbar, jeder mit seinen eigenen einzigartigen Fähigkeiten. No rest for the wicked: Ein klassischer Heist (so heißen die Level in Payday 3) bei dem die Spieler eine kleine Bank um das Bargeld in ihrem Tresorraum erleichtern müssen. Es ist ihre eigene Entscheidung, ob sie heimlich vorgehen, ohne dass jemand bemerkt, wie das Geld verschwindet, oder ob sie laut werden, um das echte Gefühl eines NYC-Raubüberfalls zu erleben.

Angehende Heister können sich auf folgenden Portalen registrieren für eine Chance auf die Closed Beta-Teilnahme:

Die vier bekanntesten Verbrecher mit Clownsmasken in der jüngeren Videospielgeschichte kehren am 21. September in Payday 3 auf PC via PC Game Pass, auf Steam und im Epic Games Store sowie auf Xbox Series S|X inklusive Game Pass und auf PlayStation 5 aus dem Ruhestand zurück.