Payday 3: Entwickler gestehen Design-Fehler ein

Vor etwas mehr als einem Jahr veröffentlichten Starbreeze Games und PLAION den Raubüberfall-Shooter Payday 3. Leider wurde der Start von Server-Problemen überschattet und auch nachdem diese behoben waren, zeigten sich viele Fans der Reihe wenig begeistert.

Mittlerweile bewegt sich Payday 3 in ruhigeren Fahrwassern und konnte bei Steam sogar eine überwiegend positive Bewertung erreichen. Im Gespräch mit PCGamesN erklären Lead Producer Andreas Penniger und Community-Chef Almir Listo welche Fehler seitens der Entwickler gemacht wurden und was man sich für die Zukunft vorgenommen hat:

„Wir hatten große technische Probleme, sodass das Spiel für mehrere Wochen mehr oder weniger unspielbar war“, so Listo. „Wenn man so einen Start hat wie wir – einen katastrophalen Start, bei dem niemand das Spiel spielen kann – gibt es keinen Platz, an dem man sich verstecken kann. Aber es ist wichtig, dass wir die technischen Probleme nicht als Ausrede benutzen, denn wir haben auch aus Sicht des Spielerlebnisses eindeutig das Ziel verfehlt. Das Spiel fühlte sich einfach unvollendet an. Es war eine schlechte Erfahrung für unsere Spieler.“

„Viele der Probleme waren darauf zurückzuführen, dass wir unsere Sorgfaltspflicht nicht gut genug erfüllt haben“, fügt Penniger hinzu. „Wir haben Payday 3 entwickelt, während wir parallel dazu versuchten, zu verstehen, was wir wollten. Am Ende war es ein Produkt, das bei den Leuten keinen Anklang gefunden hat. Ich glaube, wir waren durch den Erfolg von Payday 2 ein wenig übermütig, sodass wir am Ende zu schnell Entscheidungen getroffen haben.“

„Dieses Gefühl, kurz vor der Ziellinie zu stolpern – man macht jahrelange Arbeit, nur um zu sehen, wie sie sich in Nichts auflöst – war die schlimmste Situation, in der man sich befinden konnte“, erklärt Listo. „Und wir mussten der Community frontal begegnen. Aber es kommt nicht darauf an, was einem widerfährt. Es geht darum, wie man damit umgeht. Ich glaube, wir haben hier bei Starbreeze ein sehr starkes Team, besonders wenn es schlecht läuft.“