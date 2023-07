Payday 3: Entwickler sprechen über Art & Animation

Autor:, in / Payday 3

In der neuen Dev-Diary-Episode zu Payday 3 dreht sich alles um das Thema Art & Animation.

Die vierte Episode der Entwickler-Videoreihe zu Payday 3 ist online und alles dreht sich in diesmal um ein sehr bedeutsames Thema: Art & Animation. Im rund 7-minütigen Video sprechen die Entwickler darüber, wie sie die Atmosphäre erschaffen haben, die wir bislang in Trailern und vergangenen Videos erleben durften, und wie sich New York City als Zuhause für die Payday 3-Raubzüge schlägt.