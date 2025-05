Payday 3: Heist Party Powder ist ab sofort verfügbar

Die PAYDAY-Gang schlägt zurück: Der knallharte PAYDAY 3 Heist Party Powder ist ab sofort zum Preis von 4,99 Euro für PlayStation 5, Xbox Series S|X und PC verfügbar.

Die Palatucci-Mafiafamilie dringt in das Gebiet des Triaden-Clans Golden Dagger vor und fängt mit Hilfe von korrupten Polizisten eine gigantische Drogenlieferung ab. Doch ihr riskantes Machtspiel steht unter einem schlechten Stern, denn Triadenboss Shayu hat die PAYDAY-Gang angeheuert, um dem unverschämten Unterfangen einen bleihaltigen Riegel vorzuschieben.

Der Schauplatz von Party Powder ist ein heruntergekommenes Mafia-Lagerhaus in New York City und bietet den Spielern die Wahl, ob sie still und heimlich oder rasant und rabiat vorgehen wollen. Wer gerne mit dem Feuer spielt, kann zusätzlich das Meth-Labor in Gang setzen. Bei Erfolg winken höhere Belohnungen aber nur die Härtesten werden es so weit schaffen.

PAYDAY 3 Party Powder Übersicht

Das neueste PAYDAY 3 Update enthält sowohl kostenpflichtige als auch kostenlose Inhalte:

Kostenpflichtiger DLC – Party Powder

Armor 2.0 – Ein anpassbares Rüstungssystem mit dem man die verschiedenen Rüstungstypen je nach Spielstil kombinieren kann, egal ob man PAYDAY 2- oder PAYDAY 3-mäßig unterwegs sein will.

Neue kostenlose Waffe – Der Fan-Liebling „Judge“ aus PAYDAY 2 kehrt in PAYDAY 3 unter dem neuen Namen „Justicar“ zurück

Feature-Verbesserung – die OVERKILL Weapon Delivery wird einem nun per Drohne direkt zu Füßen gelegt

Twitch Drops – Das Hauptthema ist Apokalypse und beinhaltet Maske, Anhänger, 2 Sticker und Maskenmuster

Kommende PAYDAY 3-Sale-Aktionen

Für Konsolenspieler, die sich in die Action stürzen oder ihr Arsenal erweitern möchten, gibt es folgende PAYDAY 3-Rabatte:

PlayStation Store: Vom 28. Mai bis zum 11. Juni kann man das Basisspiel, den Year 1 Pass sowie die Kapitel 2 und 4 günstiger erwerben. Außerdem läuft vom 21. Mai bis zum 4. Juni eine separate Aktion für die weiteren PAYDAY 3-Kapitel.

Xbox Store: Das Basisspiel wird vom 25. Mai bis zum 3. Juni vergünstigt angeboten und ist die perfekte Gelegenheit, sich der Gang anzuschließen

Seit der Veröffentlichung ist PAYDAY 3 auf insgesamt 17 Heists angewachsen, die im düsteren New York City spielen. Dazu gehören 8 Haupt-Heists, 4 Side-Heists und 4 Heists aus der The Bad Apple DLC-Kampagne und dem brandheißen Party Powder als aktuellem Neuzugang.

Der neue Trailer kann hier angesehen werden: