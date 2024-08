Payday 3: Houston Breakout Erweiterung jetzt verfügbar

Autor:, in / Payday 3

Brandneuer Trailer gibt einen Vorgeschmack auf die gefährliche Befreiungsmission in Payday 3 Chapter 3: Houston Breakout

Houston Breakout, die dritte DLC-Erweiterung für den ultimativen Heist-Shooter, ist ab sofort auf allen Plattformen erhältlich.

In Payday 3: Chapter 3 – Houston Breakout geht es darum, Houston zu befreien. Die Spieler manipulieren eine Gerichtsverhandlung, indem sie einen Richter erpressen oder brutale Gewalt anwenden. So oder so soll der Bruder von Heister Dallas das Gerichtsgebäude als freier Mann verlassen.

Houston Breakout-Übersicht

„Houston Breakout“ ist für Besitzer der Gold Edition und des Gold Passes von Payday 3 zugänglich, kann aber auch separat für PC, Xbox Series S|X und PlayStation 5 erworben werden. Der DLC besteht aus:

Heist Pack mit dem Courthouse Heist

Weapon Pack mit 3 neuen Waffen, 19 Mods und 2 kosmetischen Items

Tailor Pack mit 4 neuen Masken, 4 neuen Anzügen und 4 neuen Handschuhen

Die dritte DLC-Erweiterung von Payday 3 bringt zudem ein großes kostenloses Update mit sich und wird für alle Spieler verfügbar sein:

Brandneuer kostenloser Heist im Diamond District: Juwelierläden ausspähen, so viele Diamanten wie möglich stehlen und entkommen!

Neue Sekundärwaffe (Tribune 32)

Trip Laser Gadget

4 neue Masken

Consumable-System

Twitch-Drops und tägliche Herausforderungen mit Sommer-Thematik

Payday 3 ist auf PC via PC Game Pass, auf Steam und im Epic Games Store sowie auf Xbox Series S|X inklusive Game Pass, auf PlayStation®5 und GeForce NOW erhältlich.