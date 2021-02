Payday 3: Microsoft möglicherweise Publisher des Shooters

Wie aus der vor kurzem von Starbreeze veröffentlichten Zwischenbilanz des vierten Quartals 2020 hervorgeht, sucht das Studio noch nach einem Publisher für Payday 3. Der Shooter soll voraussichtlich 2022 oder 2023 erscheinen.

Verschieden Berichte brachten in der Folge Microsoft als Partner ins Spiel, welche bei der Finanzierung und Veröffentlichung des Titels behilflich sein könnte. Außerdem plane Xbox, Payday 3 am Erscheinungstag in den Xbox Game Pass zu integrieren.

Diese Gerüchte wurden nun von verschiedenen Quellen weiter bestärkt. Der in Bezug auf Xbox Game Studios gut informierte Alvaro sowie CheesyMcSquezzy berichten auf Twitter ebenfalls von der möglichen Zusammenarbeit. Und auch in Episode 46 des The XboxEra Podcast wird darüber gesprochen.

INFORMACIÓN 🔥 Gracias a la solidez comprobada de la franquicia PAYDAY y un equipo de desarrollo altamente dedicado, ahora tenemos una plataforma estable que respalda el desarrollo exitoso y continuo de PAYDAY 3… (SIGUE)👇 pic.twitter.com/3Ua4kuMw2V — Álvaro – eXtas1s 👽 #XboxRadio #XboxGameStudios (@eXtas1stv) February 21, 2021

Betreffende Stelle ist im Video ab 02:31:05 zu finden: