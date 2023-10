Payday 3: Nächster Patch in Zertifizierung

Autor:, in / Payday 3

Zwar ist der nächste Patch für Payday 3 in der Zertifizierung, Spieler müssen dennoch weiter auf Verbesserungen warten.

Spieler von Payday 3 warten weiterhin auf den nächsten Patch, damit sie mit ihrer Bande das nächste große Ding machen können.

Zuletzt hatten wir euch am 17. Oktober darüber informiert, dass der Patch erneut verschoben werden musste.

Zwar können wir euch derzeit keinen Termin für den Patch nennen, der dringende Fehlerkorrekturen enthält, doch Starbreeze Studios informierte Spieler über den Stand der Dinge.

Demnach befinde sich ein erster Patch im Test- und Zertifizierungsprozess. Der Entwickler nannte auch den Grund, warum das alles so lange dauert. So machte man nach dem Release des Spiels kritische Fehler in der Update-Pipeline aus. Da die Gefahr bestand, Spielstände dadurch zu verlieren, musste man erst für eine solide Testumgebung sorgen.

Weiterhin erhielt man Feedback zum Fortschrittssystem. Derzeit werden mögliche Anpassungen an diesem System geprüft, um am Herausforderungssystem und dem Angebot von Berühmtheitspunkten für jeden Raub eine Balance zu finden.

Weitere kostenlose Patches für mehr Inhalte und fortlaufende Pläne verspricht man bis Ende des Jahres.