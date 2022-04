Payday 3: Shooter befindet sich in voller Entwicklung

Autor:, in / Payday 3

Laut einer Community Managerin befindet sich Payday 3 aktuell bereits in voller Entwicklung und soll 2023 erscheinen.

Vor Kurzem veranstaltete Payday 2-Entwickler Overkill Software via Reddit eine Fragerunde mit seinen Fans, bei der es hauptsächlich um die Zukunftspläne für Payday 2 sowie geplante Erweiterungen und Updates gehen sollte.

Allerdings traten auch einige interessante Informationen zu einem möglichen nächsten Ableger des Bankräuberspiels ans Licht. So verriet Community Managerin Elisabeth direkt in der Ankündigung des Threads, dass sich Payday 3 zum aktuellen Zeitpunkt bereits in voller Entwicklung befindet.

Obwohl sich das Team leider nicht zu weiteren Details zum Shooter äußern durfte, verriet Elizabeth, dass Payday 3 höchstwahrscheinlich auf die Unreal Engine 4 oder 5 setzen wird und Fans mit der Veröffentlichung im nächsten Jahr rechnen dürfen.