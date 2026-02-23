Payday 3: Spiel floppt weiter und hat sich nicht gepaydayed

PAYDAY 3 floppt weiter – selbst mit großen Updates bleibt PAYDAY 2 der Geldmagnet.

Für Starbreeze bleibt PAYDAY 3 ein schwieriges Kapitel. Obwohl der Shooter im vierten Quartal 2025 mehrere große Updates erhielt, konnte er finanziell nicht an PAYDAY 2 heranreichen.

Die Zahlen sprechen eine deutliche Sprache:

PAYDAY 2 Umsatz 2025: +20 % im Jahresvergleich

PAYDAY 3 Umsatz 2025: –8 % im Jahresvergleich

PAYDAY 3 war im Februar 2025 ein „kostenloses“ PlayStation Plus‑Spiel

Der PS‑Plus‑Deal brachte zwar kurzfristig Spielerzahlen, aber offenbar keine nachhaltige Monetarisierung. PAYDAY 2 dagegen profitiert weiterhin von seiner riesigen Community, unzähligen DLCs und einem Live‑Service‑Modell, das über ein Jahrzehnt gewachsen ist.

PAYDAY 3 kämpft hingegen seit Release mit Kritik an Content‑Tiefe, Progression und technischen Problemen. Trotz Verbesserungen scheint der Titel noch weit davon entfernt, die wirtschaftliche Zugkraft seines Vorgängers zu erreichen.

Für Starbreeze bleibt die Frage, wie man PAYDAY 3 langfristig stabilisiert – oder ob PAYDAY 2 weiterhin der heimliche König der Serie bleibt.