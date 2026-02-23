Payday 3: Spiel floppt weiter und hat sich nicht gepaydayed

Für Starbreeze bleibt PAYDAY 3 ein schwieriges Kapitel. Obwohl der Shooter im vierten Quartal 2025 mehrere große Updates erhielt, konnte er finanziell nicht an PAYDAY 2 heranreichen.
Die Zahlen sprechen eine deutliche Sprache:
- PAYDAY 2 Umsatz 2025: +20 % im Jahresvergleich
- PAYDAY 3 Umsatz 2025: –8 % im Jahresvergleich
- PAYDAY 3 war im Februar 2025 ein „kostenloses“ PlayStation Plus‑Spiel
Der PS‑Plus‑Deal brachte zwar kurzfristig Spielerzahlen, aber offenbar keine nachhaltige Monetarisierung. PAYDAY 2 dagegen profitiert weiterhin von seiner riesigen Community, unzähligen DLCs und einem Live‑Service‑Modell, das über ein Jahrzehnt gewachsen ist.
PAYDAY 3 kämpft hingegen seit Release mit Kritik an Content‑Tiefe, Progression und technischen Problemen. Trotz Verbesserungen scheint der Titel noch weit davon entfernt, die wirtschaftliche Zugkraft seines Vorgängers zu erreichen.
Für Starbreeze bleibt die Frage, wie man PAYDAY 3 langfristig stabilisiert – oder ob PAYDAY 2 weiterhin der heimliche König der Serie bleibt.
8 Kommentare
Funfact: Peidei im portugiesischen heißt „gefurzt“
Naja, Starbreeze ist wohl das nächste Studio.
Aber Starbreeze ist auch nicht mehr das alte Studio das so Games wie Riddick und Tja Darkness gemacht hat.
Die sind halt mit Payday auch voll auf den Lives Service Zug aufgesprungen und hatten nur Glück das Payday 1 und 2 noch recht neu waren und ein Alleinstellungsmerkmal hatten. Die Zeiten sind aber vorbei, wie man auch bei Den of Wolves sieht, es kämpfen einfach zuviele Games des gleichen Schlages um dieselbe Zielgruppe.
Seit dem katastrophalen Start von Payday 3 im Game Pass, habe ich mich auch nicht mehr damit beschäftigt, so wirklich Lust hat mir der zweite Teil auch nicht gemacht, aber verstehe halt auch nicht, warum man nicht Teil 2 „kopiert“ hat, um Spieler zum neuen Teil zu lotsen 🤔.
Echt krass, wie der 2te Teil weiter performt.
Ich hatte viele Stunden echt meinen Spaß mit Payday 3.
Es ist einfach sinnlos, ein Nachfolger auf den Markt zu bringen, der inhaltlich im Vorgänger komplett hinterher hängt. Ich glaube die meisten Spieler sind am PC. Auf der Konsole war Pay Day zwei nie wirklich gut. Ich glaube, das lief sogar nur in 30 FPS. Ich habe Kopfschmerzen bei dem Spiel bekommen. Ich hatte mir dann sogar Pay Day drei gekauft, aber wirklich zufrieden war ich damit nie und ich hab es auch schon, seitdem es in PS Plus war nicht mehr gespielt, nur ganz kurz mit Freunden, nur zwei Abende, dann war der drops gelutscht.
Mir sind 30€ für die Payday 3 Year one Edition im Sale noch zu viele sollen mir noch 5€ entgegen kommen dann Kauf ich es ich mag Payday 2 und Payday 3 auch
Gratulation an den Autor für dieses Wortspiel 😅👏
Bin mit Payday nie warm geworden.