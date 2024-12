Payday 3: Termin zum kostenlosen Legacy-Heist

Autor:, in / Payday 3

Der kostenlose Legacy-Heist First World Bank für PAYDAY 3 erscheint am 10. Dezember 2024.

Einer der legendärsten Heists der PAYDAY-Reihe kehrt am 10. Dezember im brandneuen Gewand in PAYDAY 3 zurück und bietet Fans sowohl nostalgische Spannung als auch neue Herausforderungen.

Der First World Bank-Trailer kann hier angesehen werden:

Die Feiertage starten dieses Jahr schon früher: Alle PAYDAY 3-Spieler können am 10. Dezember die First World Bank kostenlos ausrauben. Dabei handelt es sich um ein originalgetreues Remake des gleichnamigen Heists, der bei Fans von PAYDAY: The Heist und PAYDAY 2 Kult-Status hat und nun für PAYDAY 3 mit verbesserter Grafik und verfeinerten Mechaniken neu gestaltet wurde.

Das PAYDAY 3 Dezember-Update enthält:

Brandneuen kostenlosen Legacy Heist First World Bank

Teddy Moo Maske + Teddy Moo Anzug – In PAYDAY: The Heist war Mr. Moo ein treuer Verbündeter der PAYDAY Gang, der nicht nur beim Verstecken von Ausrüstung half, sondern auch dringend benötigte moralische Unterstützung lieferte. Jetzt kann die Gang Teddy Moo auch in PAYDAY 3 mit auf die Reise nehmen. Sowohl das Outfit als auch die Maske werden in diesem Update kostenlos erhältlich sein!

Neue Masken- und Waffenmuster – 15 neue Farbvariationen für Masken und 20 neue Farbvariationen für Waffen

Twitch-Drops – Twitch-Drops im 90er-Jahre-Stil