Payday 3: Vorgänger hängt das Spiel gewaltig ab

Das Ergebnis ist ernüchternd. An manchen Tagen spielen gerade einmal etwa 130 Spieler Payday 3. Damit gilt das Spiel als weit hinter dem Vorgänger abgeschlagen. Wie aus der SteamDB hervorgeht, wurde, spielen etwa 85-mal mehr Spieler Payday 2 als den jüngst veröffentlichten Nachfolger.

Anfangs konnte Payday 3 mit knapp 78.000 Spielern in der Spitze noch überzeugen. Doch schon bald darauf nahm die Spielerzahl drastisch ab.

Unter anderem dürften dafür etwa die Serverprobleme verantwortlich sein, die das Matchmaking erschwerten. Auch das erste Update ließ ziemlich lange auf sich warten, was viele Spieler schnell frustrierte. Ganz offensichtlich sah man die Probleme bei Starbreeze und in der Embracer Group aber auch an anderer Stelle, denn inzwischen musste Starbreeze-CEO Tobias Sjögren die Koffer packen.

Aus einem Finanzbericht im November 2023, in dem sich Embracer Group-CEO Lars Wingefors zum Stand der Dinge äußerte, hieß es, dass sich Payday 3 zwar positiv auf die Einnahmen im zweiten Quartal auswirkte, das Spiel aber insgesamt die Erwartungen nicht erfüllte.