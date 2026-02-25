PC Game Pass: Dieses Spiel ist heute neu im Abo dabei

Ab heute spielbar: Dice A Million bringt schnelles, chaotisches Würfel‑Gameplay direkt in euren PC‑Abo‑Katalog.

Der 25. Februar 2026 liefert euch frischen Nachschub im Xbox Game Pass für PC: Dice A Million feiert seinen PC‑Release und richtet sich an alle, die kurze, knackige Sessions lieben und gern um Highscores kämpfen.

Der Titel setzt voll auf Würfelglück, Chaos und schnelle Entscheidungen. Ihr bekommt ein experimentelles, temporeiches Gameplay, das perfekt für kurze Runden zwischendurch geeignet ist – ideal für alle, die gern „nur noch eine Runde“ spielen und dann doch eine Stunde hängenbleiben.

Dice A Million erweitert damit das PC‑Line‑up des Xbox Game Pass um einen kleinen, aber extrem schnellen Arcade‑Kick.