PC Game Pass: Exklusive Vorteile von Riot Games jetzt abrufbar

Die exklusiven Vorteile für die im PC Game Pass spielbaren Spiele von Riot Games können jetzt in Anspruch genommen werden.

Für Abonnenten des PC Game Pass sind jetzt die Spiele League of Legends, Legends of Runeterra, Teamfight Tactics und Valorant von Riot Games abrufbar. Im Januar folgt mit League of Legends: Wild Rift noch ein weiteres Spiel.

Die PC- und Mobile-Games kommen für PC Game Pass Abonnenten mit besonderen Vorteilen.

Riot Games Vorteile für PC Game Pass Abonnenten

Valorant

Alle aktuellen Agenten

Zugang zu allen neuen Agenten, sobald sie veröffentlicht werden

20 % Match XP-Boost für Battle Pass, Event Pass und aktiven Agentenvertragsfortschritt

League of Legends

Alle 160+ Champions

Zugang zu jedem neuen Champion, sobald er veröffentlicht wird

20 % XP-Boost

Legends of Runeterra

Alle Karten im Foundations Set

Teamfight-Taktiken

1-Stern-Seltene kleine Legenden-Taktiker

4 Arena-Skins, die bis April 2023 verfügbar sind, und 1 Arena-Skin, der danach im monatlichen Wechsel erscheint

League of Legends: Wild Rift (erscheint im Januar)

Alle 80+ Champions

Tag-eins-Zugang zu jedem neuen Champion, sobald dieser veröffentlicht wird

20 % XP-Boost

Zusätzlich gibt es von Riot Games diese Bonusbelohnungen, wenn ihr die beiden Konten vor dem 1. Januar 2023 verknüpft:

Valorant: Taschen-Weisen-Kumpel

League of Legends: Meisterwerk-Truhe und Schlüssel

Teamfight Tactics: Seltenes Ei der kleinen Legende

Wild Rift: Truhe mit Zufallsemotiv

Legenden von Runeterra: Prisma-Truhe

Um all die Vorteile in Anspruch zu nehmen, müsst ihr euren Xbox-Account mit dem von Riot Games verlinken.

So verlinkt ihr eure Accounts von Xbox und Riot Games

Installiert die Xbox App auf eurem PC und stellt sicher, dass sie auf die neueste Version aktualisiert ist

Öffnet die Xbox-App auf dem PC und wählt eines der Spiele von Riot aus

Klickt auf Spielen oder Installieren

Von dort aus werdet ihr durch die Schritte zur Erstellung eines neuen Riot-Kontos geführt, falls ihr noch keins habt, und verknüpft es mit eurem Xbox-Profil

Nachdem ihr eure Konten verknüpft habt, erhaltet ihr eine Benachrichtigung, dass eure Vorteile freigeschaltet sind und ihr loslegen könnt. Die Freischaltung kann bis zu 24 Stunden dauern, aber sobald ihr die Benachrichtigung erhaltet, könnt ihr mit dem Belohnungsprogramm-Indikator euren ganzen Stapel freigeschalteter Inhalte in euren Spielesammlungen abrufen

Ein offizielles Video zeigt euch ebenfalls die notwendigen Schritte: