PC Game Pass: In fünf weiteren Ländern Südostasiens verfügbar

Das Angebot des PC Games Pass können Spieler in Südostasien jetzt auch in den Ländern Indonesien, Malaysia, auf den Philippinen, Thailand und Vietnam nutzen.

Spieler in den genannten Ländern können den PC Game Pass auf Windows 10/11 mit seinen über 100 Spielen in den ersten drei Monaten für 1,- Dollar testen und danach zu einem niedrigen monatlichen Preis eine Mitgliedschaft abschließen.

Jeremy Hinton, Xbox Asia Business Lead, sagte dazu: „Unser Ziel ist es, PC Game Pass in mehr Länder zu bringen, in denen Windows verfügbar ist, damit wir mehr als 3 Milliarden Spieler weltweit erreichen können. Wir haben einen guten Start in Südostasien hingelegt, wo wir während der Preview-Phase eine große Nachfrage nach PC Game Pass verzeichnen konnten. Wir hören den Spielern zu und sind stets bemüht, das Erlebnis zu verbessern. Dazu gehören eine größere Auswahl an Spielen aus verschiedenen Genres und eine bessere Sprachunterstützung.“