PC Game Pass: Sea of Thieves Turnier mit 25.000 Dollar Geldpreisen angekündigt

Zum Piratenspiel Sea of Thieves wird diese Woche ein Turnier mit 25.000 Dollar an Preisgeldern veranstaltet.

In Zusammenarbeit mit der eSports Entertainment-Plattform Boom.tv veranstaltet Microsoft zum Spiel Sea of Thieves das Turnier „Game Pass Has PC Games Invitational“.

Dazu werden am 1. April Content Creator und Influencer auf Twitch.tv/BoomTV beim sogenannten „Bilge Rat Bingo“ gegeneinander antreten und um Geldpreise im Wert von 25.000 US-Dollar kämpfen.

Kapitäne und ihre Crews werden beim „Bilge Rat Bingo“ antreten und verschiedene Herausforderungen meistern müssen, um die Felder auf ihrer Bingo Karte auszufüllen.

Die Aufgaben reichen vom Fangen eines Fisches bis zum Stehlen von Beute von einem gegnerischen Schiff.

Die Mannschaft, die alle Bingo-Felder ausfüllt und „Haus“ ruft, wird den Schatz erbeuten und den großen Preis mit nach Hause nehmen.

Zuschauer können am 1. April um 21:00 Uhr auf den Sea of Thieves- und Xbox Twitch-Kanälen mit dabei sein und dort PC Game Pass-Codes und exklusive Sea of Thieves Twitch-Drops verdienen.