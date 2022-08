PC Game Pass: Sony hatte mit Aufnahme von Death Stranding nichts zu tun

Autor:, in / PC Game Pass

Mit der Aufnahme von Death Stranding in den Katalog des PC Game Pass hatte Sony nichts zu tun.

Viele Spieler staunten nicht schlecht, als am Freitag offiziell mitgeteilt wurde, dass das auf PlayStation-Konsolen exklusive Death Stranding am 23. August in den PC Game Pass aufgenommen werden soll.

Bereits Tage zuvor gab es zahlreiche Hinweise vom Twitter-Account des PC Game Pass. Doch so recht daran glauben wollte niemand. Insbesondere deswegen nicht, da Sony einerseits die Rechte an der IP hat und es andererseits mitfinanziert hat und sicher nicht möchte, dass es im Xbox-Ökosystem landet.

Dementsprechend kam die Frage auf, ob Sony etwas mit der Aufnahme von Death Stranding in den PC Game Pass zu tun hat.

Wie Push Square berichtet, gab es seitens Sony Interactive Entertainment (SIE) ein kurzes Statement dazu.

Dort heißt es: „Angelegenheiten, die sich auf die PC-Veröffentlichung von Death Stranding beziehen, werden von Kojima Productions und 505 Games verwaltet. SIE hat nichts mit dieser Werbeaktion zu tun.“

Sony hatte wohl keinen Einfluss darauf, ob das Spiel in den PC Game Pass darf oder nicht. Hier lag die Entscheidung wohl bei Publisher 505 Games.