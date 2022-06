PC Game Pass: Three4One performt Song zum Abo-Dienst

Bei all den vielen Liedern, die Microsoft für die Bewerbung seiner Produkte bisher selbst produziert, könnte man meinen, man wolle unbedingt die Charts erobern.

So gab es mit „All on Game Pass“ etwa im August 2021 einen offiziellen Song für den Xbox Game Pass.

Ein Jahr zuvor versuchte man es schon mit einem potenziellen Ohrwurm, um den Start der Cloud Gaming Beta zu feiern.

Und wer erinnert sich nicht an den Hit „It’s all there“, der das Xbox All Access-Angebot in die ganze Welt begleitete.

Mit „3 Month for a Dollar“ startet jetzt der offensichtlich nächste Versuch, in die Charts einzusteigen. Der Song wurde eigens für den PC Game Pass geschrieben, um das Angebot für 3 Monate für einen Dollar zu bewerben.

Performt wird der Song von der Streamer-Gruppe Thre4One, die sich aus den Twitch-Streamern Myth, QTCinderella und iiTzTimmy zusammensetzt.