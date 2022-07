PC Game Pass: Überraschende Veröffentlichung im Abo

Autor:, in / PC Game Pass

PC-Spieler mit einem Game Pass-Abonnement können sich ab sofort Sins of a Solar Empire: Rebellion von Stardock Entertainment herunterladen. Kommandiert ein weltraumfahrendes Imperium in Sins of a Solar Empire: Rebellion, der neuen eigenständigen Erweiterung, die 4X-Tiefe mit Echtzeitstrategie-Gameplay kombiniert.

Das Spiel wurde ursprünglich im Juni 2012 veröffentlicht und rund zehn Jahre später ist es nun im PC Game Pass erhältlich. Falls ihr ein Ultimate-Abonnement habt, dann könnt ihr dieses Spiel ebenfalls an eurem PC, Laptop oder Tablet ausprobieren. Einfach den Xbox-Controller via Bluetooth anschließen und los geht’s!

Xbox Game Pass – Juli 2022

Des Weiteren wurden in dieser Woche fünf weitere Spiele im Xbox Game Pass veröffentlicht, außerdem werden fünf Spiele entfernt, wobei ein Titel lediglich ausgetauscht wird.

Wie sieht es bei euch aus? Spielt ihr ab und zu am PC/Laptop/Tablet, oder nur an der Konsole?