PC Game Pass: Überraschender Drop bringt die totale Zerstörung

Mit VOID BREAKER arbeitet Solo Entwickler Daniel Stubbington – bekannt als Stubby Games – an einem neuen Roguelite-Ego-Shooter, der euch in eine gnadenlose Endlosschleife wirft.

Die Prämisse ist klar: Eine allsehende, feindliche KI hält euch in einer ewigen Sequenz gefangen, in der ihr immer wieder kämpfen, sterben und neu beginnen müsst. Die Maschinen glauben, dass ihr niemals entkommt. Doch das Spiel macht sofort klar: Flucht ist möglich.

VOID BREAKER befindet sich aktuell im Early Access, und der Entwickler weist ausdrücklich darauf hin, dass sich Inhalte, Mechaniken und Umfang noch ändern können. Kaufen solltet ihr es nur, wenn ihr mit dem aktuellen Zustand zufrieden seid.

Blitzschnelle Schießereien und flüssiges Movement

VOID BREAKER setzt auf kompromisslose Geschwindigkeit. Die Feuergefechte sind hektisch, die Bewegungsmechanik ist auf maximale Agilität ausgelegt. Ihr überlebt, indem ihr Gegner überlistet, Räume dominiert und jede Sekunde in Bewegung bleibt. Das Spiel will kein taktischer Shooter sein – es ist ein Adrenalin Projektile Sturm, der euch permanent fordert.

Unendliche Waffenvarianten dank tiefem Modding-System

Das Herzstück des Spiels ist das Waffenmodding. Ihr kombiniert Mods, stapelt Effekte und erschafft Waffen, die völlig aus dem Ruder laufen können. Jede Kombination kann neue Synergien freischalten, die euch in späteren Runs nahezu unaufhaltsam machen.

Unendliche Waffen. Unendliche Möglichkeiten.

Zerstörung als Spielmechanik

VOID BREAKER setzt stark auf Umgebungszerstörung. Ihr schießt nicht nur auf Gegner – ihr zerlegt die Welt um sie herum. Wände sprengen, Strukturen einstürzen lassen, Deckung wegblasen: Zerstörung ist nicht nur Effekt, sondern ein taktischer Vorteil, der euch den Weg freiräumt.

Jeder Lauf ist anders

Neue Entscheidungen, neue Wege, neue Risiken. Ihr wählt, welche Kämpfe ihr eingeht, welche Belohnungen ihr riskiert und welche Pfade ihr einschlagt. Jeder Run verändert sich, und jeder Fehler kann euch wieder an den Anfang schicken.

Ein Soloprojekt mit Herzblut

VOID BREAKER entsteht vollständig in Eigenarbeit von Daniel Stubbington, der bereits mit The Entropy Centre (2022) ein cleveres Puzzlespiel ablieferte. Jetzt widmet er sich seiner Leidenschaft für dynamisches Shooter-Gameplay und Roguelite-Systeme – und das Ergebnis wirkt wie ein kompromissloser, persönlicher Angriff auf eure Reflexe.