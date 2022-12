PC Game Pass: Valorant und mehr nächste Woche mit diesen Vorteilen im Abo

Autor:, in / PC Game Pass

Gleich mehrere Spiele des Entwicklers Riot Games wurden im Juni für eine Veröffentlichung über den PC Game Pass angekündigt.

Jetzt wurde mittgeteilt, dass die vier Spiele League of Legends, Legends of Runeterra, Teamfight Tactics und Valorant am 12. Dezember ins Abonnement aufgenommen werden.

Im Januar folgt mit League of Legends: Wild Rift dann noch ein weiteres Spiel.

Abonnenten des PC Game Pass können für jedes der Spiele Vorteile freischalten. Dazu müssen sie nur die aktuelle Version der Xbox App auf ihrem PC installiert haben und ihr Riot-Konto und ihr Xbox Game Pass-Konto verbinden.

Das Verbinden der Konten wird erst ab dem 12. Dezember möglich sein und Microsoft wird dazu noch eine Anleitung herausgeben.

Diese Vorteile erhalten PC Game Pass Abonnenten:

Valorant

Alle aktuellen Agenten

Zugang zu allen neuen Agenten, sobald sie veröffentlicht werden

20 % Match XP-Boost für Battle Pass, Event Pass und aktiven Agentenvertragsfortschritt

League of Legends

Alle 160+ Champions

Zugang zu jedem neuen Champion, sobald er veröffentlicht wird

20 % XP-Boost

Legends of Runeterra

Alle Karten im Foundations Set

Teamfight-Taktiken

1-Stern-Seltene Kleine Legenden-Taktiker

4 Arena-Skins, die bis April 2023 verfügbar sind, und 1 Arena-Skin, der danach im monatlichen Wechsel erscheint

League of Legends: Wild Rift (erscheint im Januar)

Alle 80+ Champions

Tag-eins-Zugang zu jedem neuen Champion, sobald dieser veröffentlicht wird

20 % XP-Boost

Zusätzlich gibt es von Riot Games diese Bonusbelohnungen, wenn ihr die beiden Konten vor dem 1. Januar 2023 verknüpft:

Valorant: Taschen-Weisen-Kumpel

League of Legends: Meisterwerk-Truhe und Schlüssel

Teamfight Tactics: Seltenes Ei der kleinen Legende

Wild Rift: Truhe mit Zufallsemotiv

Legenden von Runeterra: Prisma-Truhe