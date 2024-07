Pedra Crystal Caves: Gehirn wird bald neu verdrahtet

Autor:, in / Pedra Crystal Caves

Tucasoft kündigt an, dass der verrückte Puzzle-Plattformer Pedra Crystal Caves am 26. Juli 2024 offiziell für Xbox One und Xbox Series S|X veröffentlicht wird.

Pedra Crystal Caves ist ein Puzzle-Plattformer, in dem der Spieler auf der Suche nach den wichtigsten Kacheln, die die Ausgangstür öffnen, sein Gehirn neu verdrahten muss, um durch die einzelnen Level zu navigieren.

Dreht euren Pedra-Block durch die Levels, um temporäre Upgrades zu erhalten, und weicht den Fieslingen aus, die euch vernichten wollen. Verdient euch mächtige Upgrades, indem ihr in eurem Kampf gegen die Fieslinge, die Schwerkraft und euch selbst Kristalle findet.

Features

Verdrehte Hauptcharakter-Mechanik: Schaut und denkt anders über die Bewegung des Spielers – euer Pedra-Block muss richtig ausgerichtet sein, um voranzukommen.

Klassische isometrische Sichtweise, inspiriert von Titeln wie Zaxxon und Spindizzy.

Nehmt die Herausforderung an, jede Höhle als Solospieler oder im lokalen Koop-Modus mit geteiltem Bildschirm in einem Battle Royale zu bewältigen.

Jede Menge Spieler-Upgrades, die euch bei der Suche nach den Schlüsseln helfen.

48 knifflige Levels zum Abschließen.