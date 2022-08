Pentiment: Narratives Abenteuer erhält festen Release-Termin

Xbox Game Studios gab bekannt, dass Pentiment am 15. November für Xbox Series X|S, Xbox One und PC erscheinen wird.

Das von Obsidian Entertainment entwickelte Adventure kann ab sofort digital vorbestellt werden, und wird darüber hinaus auch zum Launch mit dem Game Pass auf Xbox und PC spielbar sein.

„Erforscht die Geschichte in der Neuzeit durch den Stil von illuminierten Handschriften und frühneuzeitlichen Holzschnitten. Pentiment ist ein narratives Abenteuerspiel, das im 16. Jahrhundert in Oberbayern zur Zeit des Heiligen Römischen Reiches spielt. Ihr schlüpft in die Rolle von Andreas Maler, einem cleveren Künstlergesellen, der in eine Reihe von Morden und Skandalen verwickelt wird, die sich über 25 Jahre in der fiktiven Stadt Tassing und der Abtei Kiersau erstrecken.“

„Es liegt an euch, Andreas‘ Entscheidungen zu treffen, von seinem Bildungshintergrund und seinem Lebensstil bis hin zu der Art und Weise, wie er die Morde untersucht, die um ihn herum geschehen. Ob er sich spät nachts in die Bibliothek der Abtei schleicht, um geheime Dokumente einzusehen, oder ob er eine Runde des beliebten Kartenspiels in einer Taverne spielt, um Informationen von den Spielern zu erhalten – es liegt an euch, wie ihr die kostbare Zeit nutzt, die euch für die Ermittlungen gegen die Verdächtigen zur Verfügung steht. Jede Entscheidung und Anschuldigung, die Andreas trifft, hat Konsequenzen, die sich auf die eng verbundene Alpengemeinschaft über Generationen hinweg auswirken werden.“