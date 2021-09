People Can Fly: Gerücht: Outriders-Studio arbeitet an Third-Person-Shooter

Autor:, in / People Can Fly

People Can Fly gaben bereits im vergangenen Jahr bekannt, dass sie an einem neuen AAA-Action-Adventure mit dem Arbeitstitel „Project Dagger“ arbeiten, das in Partnerschaft mit Take-Two Interactive entsteht. Das Spiel soll laut CEO Sebastian Wojciechowski Ende 2024 veröffentlicht werden.

Jetzt hat das Studio mehr als 70 Stellen auf seiner Website für diese IP veröffentlicht. Ein Blick auf einige dieser Stellenausschreibungen könnte einige Details über diesen neuen, noch nicht angekündigten Titel verraten.

Eine der Stellenausschreibungen für Writer verrät, dass das Spiel „fesselnde, originelle Story-Inhalte im Einklang mit der Firmenphilosophie und -vision“ bieten wird. Erfahrung mit Online- oder Multiplayer-Spielen wird in vielen der Arbeitsplätze verlangt.

Weiter sollen Stellen als Senior Concept Artist und Senior Combat Designer besetzt werden, die „Erfahrung in der Entwicklung von AAA-TTP-/Shooter-/Cover-Shooter-Titeln in den Bereichen Kampf- oder Systemdesign“ und „…für die Gestaltung cooler Umgebungen, Charaktere, Waffen und Fahrzeuge verantwortlich sein.“

Wer AI Designer werden will, sollte Erfahrung bei der „Erstellung, Pitching und Prototyping von Gameplay-Ideen für zentrale Kampf- und Moment-zu-Moment-Mechaniken und -Systeme, Kampfcharaktere, deren Gefühl, Verhalten, Fähigkeiten und Begegnungen in verschiedenen Settings.“ ebenso haben, wie „Erfahrung in der Entwicklung von AAA-Nahkampf-Titeln in den Bereichen KI, Kampf oder Systemdesign.“, was möglicherweise auf einen Third-Person-Titel mit einem Nahkampfsystem hindeutet.

„Project Dagger“ soll laut den Stellenangeboten für Xbox One, Xbox Series X/S, PlayStation 4, PlayStation 5 und PC entwickelt werden.