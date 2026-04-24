People Can Fly: Sichert sich Deal mit 2K Games für Project Florence

People Can Fly hat einen neuen „Work-For-Hire“-Vertrag mit 2K Games abgeschlossen und arbeitet damit an einem neuen Projekt mit dem Codenamen „Project Florence“.
Das polnische Entwicklerstudio übernimmt dabei Co-Development-Aufgaben für das Spiel, das vollständig von 2K Games entwickelt und auch dem Publisher selbst gehört.
Konkrete Details zum Spiel selbst, einschließlich Genre, Setting oder geplanter Plattformen, wurden bislang nicht veröffentlicht. Auch ein möglicher Release-Zeitraum ist aktuell nicht bekannt.
Mit dem neuen Vertrag setzt People Can Fly seine Zusammenarbeit im Bereich externer Entwicklungsaufträge fort und unterstützt damit erneut ein Projekt eines großen Publishers.
Im letzten Jahr stellte der Entwickler die beiden Projekte Gemini und Bifrost ein. Bei Letzterem handelte es sich um ein VR-Spiel.
5 Kommentare AddedMitdiskutieren
Pcf waren doch die, die Outriders gemacht haben, oder?
Das Game war eigentlich ganz geiler loot Shooter, nur Langzeitmotivation war ebbe
Ich denk bei PCF immer direkt an Bulletstorm, dass hat damals richtig gefetzt. Aber ja Outriders ist auch von ihnen.
Ach ja, bulletstorm. Stimmt, das war seiner Zeit auch ziemlich geil.
Danke für den kleinen Reminder
Project Florence klingt erstmal nett. Das weckt in mir Erwartungen an ein Historienspiel im alten Florenz. Am Ende wird das dann ein Spiel über ein Mädchen mit dem Namen. Mal abwarten.
Bin mal gespannt, was Project Florence genau für ein Spiel sein wird.