People Can Fly: Strategie auf dem Prüfstand

Bei People Can Fly steht die gesamte Unternehmensstrategie auf dem Prüfstand, was massive Konsequenzen nach sich ziehen kann.

Die Schwierigkeiten in der Spielebranche halten an und People Can Fly nutzt den Moment, um das Unternehmen genau unter die Lupe zu nehmen. Wie das Management Board der PCF Group S.A. mit Hauptsitz in Warschau mitteilte, werde man die strategischen Optionen innerhalb des Unternehmens einer Überprüfung unterziehen.

Wie aus einem Schreiben ebenfalls hervorgeht, hält man sich sehr viele Möglichkeiten offen und zieht somit etwa unter anderem in Betracht, einen weiteren Investor an Bord zu holen oder Transaktionen durchzuführen, mit denen sich die Machtverhältnisse unter den Anteilseignern ändern würden.

Was aus dem Schreiben nicht hervorgeht ist, wann die Überprüfung genau stattfinden wird und wie lange sie sich hinzieht. Dies stünde noch nicht fest. Außerdem merkt man an, dass noch keine Entscheidungen getroffen worden seien und nicht feststehe, ob oder wann Entscheidungen getroffen werden, die Konsequenzen für das Unternehmen haben.