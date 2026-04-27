People Can Fly: Übernimmt Cooldown Games und startet Publishing-Offensive

People Can Fly stärkt seine Publishing-Strategie durch die Übernahme von Cooldown Games und etabliert eine neue interne Publishing-Division.

People Can Fly hat die Übernahme der Marke Cooldown Games sowie deren Publishing-Rechte offiziell bestätigt und richtet gleichzeitig eine eigene Publishing-Division innerhalb der Unternehmensstruktur ein.

Mit diesem Schritt treibt das Unternehmen seine Strategie voran, die Publishing-Aktivitäten im Self-Publishing-Modell auszubauen. Ziel ist es, die Margenbeteiligung bei eigenen Marken zu erhöhen und gleichzeitig eine neue, kapitaleffiziente Einnahmequelle zu erschließen.

Cooldown Games wird künftig als unabhängige Publishing-Einheit innerhalb der Gruppe operieren. Das bestehende Führungsteam bleibt vollständig erhalten und soll weiterhin für operative Kontinuität, strukturierte Greenlight-Prozesse und die kommerzielle Umsetzung verantwortlich sein.

Durch die Integration der Publishing-Strukturen übernimmt People Can Fly künftig zentrale Bereiche wie Go-to-Market-Strategie, Vertriebsmanagement und kommerzielle Optimierung selbst. Gleichzeitig profitiert das Unternehmen von der bestehenden Infrastruktur, den Plattformpartnerschaften und der Markterfahrung von Cooldown Games, um skalierbare Einnahmen im Publishing-Bereich zu generieren.

Neben der Unterstützung eigener Projekte wird die neue Division gezielt Publishing-Partnerschaften mit Drittstudios eingehen. Dadurch sollen zusätzliche Einnahmeströme erschlossen werden, während parallel mehrere Veröffentlichungen von Drittanbieter-Titeln für die Jahre 2026 und 2027 geplant sind.

Das Unternehmen ist international aktiv, mit starken Standorten in Polen, dem Vereinigten Königreich, Kanada und den USA. Mehr als 400 Entwickler arbeiten an eigenen Marken sowie an Co-Development-Projekten für Partner wie Microsoft, Krafton, Sony Interactive Entertainment und 2K Games.

CEO Sebastian Wojciechowski betonte, dass das Unternehmen trotz des starken Fokus auf das Work-for-Hire-Geschäft nie von seinen Publishing-Plänen abgerückt sei. Vielmehr habe man auf den richtigen Zeitpunkt gewartet, um diesen Bereich nachhaltig und skalierbar auszubauen. Grundlage für die aktuelle Entscheidung seien das Vertrauen in das Team von Cooldown Games sowie ein klar auf Einnahmen ausgerichteter Ansatz im Publishing.

Auch Cooldown-Games-CEO Steve Gibson sieht in der Integration großes Potenzial. Die Zusammenarbeit ermögliche es, Entwickler weltweit besser zu unterstützen und Spiele auf einem höheren Niveau zu veröffentlichen. Beide Unternehmen arbeiteten bereits zuvor gemeinsam an Bulletstorm: Full Clip Edition, das sich weltweit über mehr als 1 Million Mal auf PC und Konsolen verkauft hat.

Mit der Übernahme verfolgt People Can Fly mehrere strategische Ziele: wiederkehrende Einnahmen durch Publishing-Deals mit Drittanbietern, höhere Gewinnmargen bei eigenen Projekten, effizientere Kapitalallokation durch integrierte Greenlight-Prozesse sowie mehr Flexibilität für zukünftige Übernahmen und die Monetarisierung eigener Marken.

Zusätzlich übernahm People Can Fly das Co-Development für ein neues 2K-Games-Projekt unter dem Codenamen Project Florence.