People Can Fly: Zwei Spiele eingestellt

Autor:, in / People Can Fly

Projekt Gemini und das VR-Spiel Project Bifrost wurde von People Can Fly eingestellt.

People Can Fly hat die Entwicklung von zwei bisher unangekündigten Spielen eingestellt. Eines davon ist Project Gemini, ein bislang unangekündigtes Spiel, das in Zusammenarbeit mit Square Enix entstehen sollte. Bereits im Januar wurden über 30 Entwickler, die an diesem Titel arbeiteten, entlassen.

Das zweite eingestellte Spiel ist Project Bifrost, ein bisher unbekanntes VR-Spiel. Die Einstellung erfolgte aufgrund finanzieller Engpässe und fehlender Ressourcen, wie eine Analyse der Cashflows des Unternehmens zeigte.