People of Note: RPG-Musical gibt den Ton an

Verhelft im rundenbasierten RPG-Musical People of Note der Protagonistin zu ihrem Ruhm auf der Bühne.

Iridium Studios stellte mit Publisher Annapurna Interactive People of Note vor. In diesem rundenbasierten RPG-Musical begleitet ihr Cadence dabei, wie sie auf ihrer Suche nach Ruhm ein Ensemble von Musikern zusammenstellt.

Genießt filmreife Musiksequenzen in voller Länge, die eine Vielzahl von Musikgenres abdecken und von den Hauptdarstellern aufgeführt werden.

Erlebt rundenbasierte Kämpfe wie nie zuvor, bei denen jeder Kampf eine musikalische Darbietung mit sich ständig ändernden Kampfbedingungen und genreübergreifenden Mashup-Angriffen ist.

Features:

Erlebt rundenbasierte Actionkämpfe als dynamische, interaktive Musikperformance.

Tempo-basierte Rhythmuskämpfe: Passt eure Angriffe dem Takt der Musik an, um den Schaden gegen eure Gegner zu verstärken.

Dynamische Kampfbedingungen: Da sich die Musik im Kampf in Echtzeit ändert, müsst ihr eure Angriffe strategisch so planen, dass sie mit dem aktuellen Genre synchronisiert sind.

Musikalische Mashups: Kombiniert die einzigartigen Musikgenres eurer Teammitglieder, um elektrisierende musikalische Mashup-Angriffe zu entfesseln.

Erkundet Note, eine riesige Welt, in der jedes Musikgenre durch eine völlig einzigartige Umgebung und Kultur repräsentiert wird.

Taucht ein in lebhafte Dungeons voller ausgefallener Gegner und cleverer Umgebungsrätsel.

Spielt es auf eure Weise: Ihr mögt keine Umgebungsrätsel? Schaltet sie aus. Ihr mögt keine rundenbasierten Kämpfe? Keine Sorge, auch dafür ist gesorgt. Das gesamte Erlebnis von People of Note ist vollständig anpassbar.