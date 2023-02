Peppa Pig: Eine Welt voller Abenteuer: Hier gibt es erste Spielszenen zu sehen

Im neuen Trailer zu Peppa Pig: Eine Welt voller Abenteuer, das am 17. März 2023 für Nintendo Switch, PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S, Xbox und PC erscheint, wird erstmals Gameplay gezeigt.

Spielerinnen und Spieler können im neuen interaktiven Abenteuer unter anderem Deutschland, Italien, Spanien und Hollywood erkunden, um auf ihren Reisen Quests abzuschließen und Postkarten zu sammeln.

Sie können nach Australien fliegen und den Ozean in einem Uboot erforschen, mit einem gelben Taxi die Straßen von New York besuchen sowie einige der berühmtesten Sehenswürdigkeiten der Welt besichtigen, wie den Eiffelturm in Paris oder den Buckingham Palace in London.

Zusätzlich können Spielende das Zuhause von Peppa und ihrer Familie nach eigenen Wünschen umgestalten. Peppa Wutz erschien erstmals 2005 im deutschen Fernsehen und hat sich seitdem zur besten Freundin vieler Kinder auf der ganzen Welt entwickelt.