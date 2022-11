Peppa Pig: World Adventures: Nächstes Abenteuer für um die Welt

Die Abenteuer von Peppa Pig gehen weiter. Outright Games kündigt Peppa Pig: World Adventures an. Das Adventure wird im nächsten Jahr für Xbox Series X|S, Xbox One, PlayStation 4|5, Nintendo Switch und PC erscheinen und die titelgebende Figur mit all euren Lieblingscharakteren um die Welt schicken.

Weitere Details zum Spiel sollen bald folgen.

Erst vor wenigen Wochen erschien Meine Freundin Peppa Pig für Xbox-Konsolen, inklusive dem Xbox Game Pass.

Hier der erste kurze Teaser zu Peppa Pig: World Adventures: