Perceptum: Psychologisches Horrorspiel erscheint 2027 für Xbox

Ein neues psychologisches Horror-Spiel namens Perceptum wurde offiziell angekündigt und erscheint 2027 für Xbox Series X|S.

Im Mittelpunkt steht ein Medium, das das Verschwinden einer Familie untersucht. Die Handlung führt Spieler in ein düsteres Haus voller übernatürlicher Phänomene und bedrückender Atmosphäre.

Besonders auffällig sind die paranormalen Gameplay-Mechaniken. Spieler schließen ihre Augen, um Stimmen und Hinweise aus dem Jenseits wahrzunehmen, während ein mysteriöser Spiegel Dinge sichtbar macht, die eigentlich nicht existieren sollten.

Der Announcement-Trailer setzt stark auf psychologischen Horror, beklemmende Stimmung und surreale Wahrnehmungseffekte. Statt auf reine Action scheint Perceptum vor allem auf Erkundung, Spannung und narrative Horror-Elemente zu setzen.

Der Release für Xbox Series X|S ist derzeit für 2027 geplant.