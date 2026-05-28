Perceptum: Psychologisches Horrorspiel erscheint 2027 für Xbox

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Perceptum angekündigt: Psycho-Horror mit Medium-Fähigkeiten erscheint 2027 für Xbox.

Ein neues psychologisches Horror-Spiel namens Perceptum wurde offiziell angekündigt und erscheint 2027 für Xbox Series X|S.

Im Mittelpunkt steht ein Medium, das das Verschwinden einer Familie untersucht. Die Handlung führt Spieler in ein düsteres Haus voller übernatürlicher Phänomene und bedrückender Atmosphäre.

Besonders auffällig sind die paranormalen Gameplay-Mechaniken. Spieler schließen ihre Augen, um Stimmen und Hinweise aus dem Jenseits wahrzunehmen, während ein mysteriöser Spiegel Dinge sichtbar macht, die eigentlich nicht existieren sollten.

Der Announcement-Trailer setzt stark auf psychologischen Horror, beklemmende Stimmung und surreale Wahrnehmungseffekte. Statt auf reine Action scheint Perceptum vor allem auf Erkundung, Spannung und narrative Horror-Elemente zu setzen.

Der Release für Xbox Series X|S ist derzeit für 2027 geplant.

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