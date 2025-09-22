Perfect Dark Reboot: Gameplay-Details zum eingestellten Spiel

Dokumente und Konzeptbilder legen offen, welche Visionen The Initiative für Perfect Dark Reboot hatte und wie das Gameplay ausgesehen hätte.

Viel Zeit und Geld wurden investiert, am Ende hat es der Reboot von Perfect Dark dennoch nicht geschafft, in die Hände der Spieler zu gelangen: Das Spiel wurde unlängst eingestellt und das Studio The Initiative geschlossen.

Es stellt sich dennoch die Frage: Wie weit fortgeschritten war die Entwicklung von Perfect Dark Reboot?

Einblicke in die Kernkonzepte des Reboots gibt es anhand interner Screenshots und Dokumente, die kurz vor dem abrupten Ende der Entwicklung stammen und die ein ehemaliges Entwicklungsmitglied der Seite MP1st zusandte.

Laut dem Bericht hob das Team das Genre der Geheimagenten hervor. Man sah das Spionage-Franchise als Marktlücke an.

Wer hätte ahnen können, dass Metal Gear Solid Delta: Snake Eater und 007 First Light genau diese Lücken füllen würden?

The Initiative nahm für ihre kreative Vision die Kern-DNA des originalen Nintendo 64-Titels zu Grunde. Doch die wichtigste Inspiration zog man aus Westworld. Der HBO-Serie gelang es, ein klassisches Werk für eine moderne Zielgruppe nicht nur neu zu interpretieren, sondern auch um neue Themen und Konzepte zu erweitern.

Und wie weit kam das Studio mit der Entwicklung?

Bis April 2025 soll sich das Spiel im Vertical Slice 1 befunden haben. Es handelt sich um eine konzipierte, aber dennoch spielbare Version, die einen Eindruck von der Qualität und dem Spielgefühl des endgültigen Produkts repräsentierte.

Interessanterweise wurde dieser Slice 1 als „Season 1“ bezeichnet, was frühere Gerüchten einer Veröffentlichung im Episodenformat zu bestätigten scheint.

Für den Reboot von Perfect Dark waren im Bereich Gameplay mehrere Systeme geplant. Darunter ein Belohnungssystem und ein Adrenalinsystem. Letzteres füllt sich im Spiel mit der Zeit wieder auf und erlaubt dem Spieler mächtige Fähigkeiten einzusetzen.

Unter anderem werden Fähigkeiten genannt, mit denen man sich heilt, ausgehenden Schaden erhöht oder die Zeit verlangsamt, um Kugeln auszuweichen oder präziser zu Zielen.

Mehrere Kills hintereinander hätten die Zeitlupe zudem verlängert und es sei möglich gewesen spezielle Hinrichtungen samt Animationen auszuführen. Auf Bildern ist dazu passend Protagonistin Joanna Dark zu sehen, die mit verändertem, Gesichtsausdruck und Haaren offenbar den Zustand des Adrenalinrausches visuell darstellt.

Was die Konzeptgrafiken und Screenshots betrifft, so könnt ihr euch diese auf MP1st.com anschauen. Die intern als „Eco Sci-Fi“ bezeichnete Kulisse stellt eine Mischung aus futuristischem Design und nachhaltigen grünen Umgebungen dar.