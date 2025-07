Perfect Dark Reboot: Gameplayer-Trailer war In-Engine

Im Zuge der Umstrukturierung bei Microsoft wurde das Reboot von Perfect Dark eingestampft und das Studios The Initiative geschlossen. Dabei sah das Spiel sehr vielversprechend aus, insbesondere nach dem man es auf dem Xbox Games Showcase 2024 erstmals in einem Gameplay-Trailer gesehen hatte.

Die gezeigte Demo wurde in der Engine produziert, wie Adam McDonald via BluSky anmerkte. Er war einer von drei Designern.

McDonald sagte: „Diese Demo. Sie ist tatsächlich in der Engine. Ich war einer von drei Level-Designern, die daran gearbeitet haben. Es funktionierte am besten, wenn man es so spielte, wie es die Person im Video spielt, aber es funktionierte auch, wenn man die Markierungen nicht perfekt traf.“