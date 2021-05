Perfect Dark Reboot: Godfall Senior Environment Artist eingestellt

The Initiative hat für das Perfect Dark Reboot tatkräftige Unterstützung erhalten. So konnte das Team Alex Beddows als Senior Environment Artist gewinnen.

Beddows war zuvor in derselben Position bei Counterplay Games beschäftigt, wo er zuletzt am PlayStation 5 und PC exklusiven Spiel Godfall arbeitete.

Auf ArtStation könnt ihr euch ihr seine kreativen Designs selbst anschauen.

This is my last week working with Counterplay Games, Next week I join Microsoft – @TheInitiative as a Senior Environment Artist to work on the next Perfect Dark game! pic.twitter.com/JJ51ruSE7i

— Alex Beddows (@BeddowsDesign) May 24, 2021