Perfect Dark Reboot: Keine Rettung durch Take-Two – Bericht

Laut einem neuen Bericht hätte das Perfect Dark Reboot durch einen Publishing-Deal mit Take-Two gerettet werden können.

Trotz eines vielversprechenden ersten Gameplay-Trailers, der für großes Interesse bei den Fans gesorgt hatte, wurde das von Crystal Dynamics, The Initiative und Xbox entwickelte Perfect Dark Reboot im Juli dieses Jahres völlig überraschend eingestellt.

Laut einem neuen Bericht von Brancheninsider Jason Schreier soll die Embracer Group, der das Entwicklerstudio Crystal Dynamics angehört, kurz vor Abschluss eines Publishing-Vertrags für das Perfekt Dark Reboot mit Take-Two Interactive gestanden haben.

Bei einem erfolgreichen Abschluss hätte Take-Two das Spiel von Xbox gekauft und anschließend die Entwicklung zu Ende gebracht. Grund für das Scheitern der Gespräche sollen die Eigentumsverhältnisse des Shooters gewesen sein.

Dem Bericht zufolge war Crystal Dynamics schon seit zwei Monaten auf der Suche nach einem neuen Publisher. Von mehreren Kandidaten sollen die Verhandlungen mit Take-Two am weitesten fortgeschritten gewesen sein.