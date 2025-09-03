Perfect Dark Reboot: Keine Rettung durch Take-Two – Bericht

Trotz eines vielversprechenden ersten Gameplay-Trailers, der für großes Interesse bei den Fans gesorgt hatte, wurde das von Crystal Dynamics, The Initiative und Xbox entwickelte Perfect Dark Reboot im Juli dieses Jahres völlig überraschend eingestellt.
Laut einem neuen Bericht von Brancheninsider Jason Schreier soll die Embracer Group, der das Entwicklerstudio Crystal Dynamics angehört, kurz vor Abschluss eines Publishing-Vertrags für das Perfekt Dark Reboot mit Take-Two Interactive gestanden haben.
Bei einem erfolgreichen Abschluss hätte Take-Two das Spiel von Xbox gekauft und anschließend die Entwicklung zu Ende gebracht. Grund für das Scheitern der Gespräche sollen die Eigentumsverhältnisse des Shooters gewesen sein.
Dem Bericht zufolge war Crystal Dynamics schon seit zwei Monaten auf der Suche nach einem neuen Publisher. Von mehreren Kandidaten sollen die Verhandlungen mit Take-Two am weitesten fortgeschritten gewesen sein.
Wenn MS mit der Ip nichts anfangen will, hätte es nur Sinn gemacht es zu verkaufen.
Aber lieber so stur bleiben und die Ip vergammeln lassen, anstatt den Fans ein Spiel zu geben.
Schade, unter der Führung von Take two hätte das wirklich gut werden können, im Gegensatz unter der Führung von MS
Ich fand das Spiel nie sonderlich interessant. Für die Fanbase tut mir diese Entscheidung aber echt leid. Vor allem, weil ich sie nicht wirklich nachvollziehen kann
Echt tragisch, ein weiterer Schlag ins Gesicht der Fans.
Mit IP-Kauf hätte man bestimmt nochmal 80 bis 90 Mio in die Entwicklung stecken müssen.
Wer möchte dass denn überhaupt? Vor Allem weil überhaupt nicht abschätzbar ist, ob die Marke überhaupt noch an die Verkäufe der ersten Teil ran kommt.
Wirklich sehr schade drum.
Genau! Wie bei Scalebound😉
Mal abwarten was noch passiert.