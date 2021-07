Perfect Dark Reboot: Phil Spencer gibt Einblicke zum Revival

Autor:, in / Perfect Dark Reboot

Der Xbox-Chef gibt Einblicke in die ersten Gespräche zu Perfect Dark Reboot von The Initiative.

Microsoft kündigte bereits im vergangenen Jahr Perfect Dark Reboot an, das von The Initiative unter der Leitung von Darrell Gallagher entwickelt wird. Xbox-Chef Phil Spencer bot jetzt einige Einblicke in Microsofts Überlegungen zur Wiederbelebung der Serie mehr als 20 Jahre nach ihrer ursprünglichen Veröffentlichung.

Laut Phil Spencer wurde die Entscheidung, Perfect Dark wiederzubeleben, getroffen, bevor Darrell Gallagher überhaupt zu Xbox kam. Gallagher ist Veteran in der Spieleindustrie, und war als Entwicklungsleiter bei Publishern wie Activision und Crystal Dynamics tätig.

Spencer sagte, dass Xbox Gallagher auf mehrere Möglichkeiten angesprochen hat, eine davon war die Möglichkeit, den Nintendo 64-Klassiker von Rare wiederzubeleben:

„Offensichtlich hatte [Gallagher] eine großartige Erfolgsbilanz bei [Crystal Dynamics], und die Arbeit, die er mit Warcraft und der Neuinterpretation von Tomb Raider gemacht hatte. Als wir uns also verschiedene Möglichkeiten ansahen, war eine, die wir zur Sprache brachten, Joanna und Perfect Dark, und es war etwas, von dem er am Ende begeistert war.“

Laut Spencer ist ein wichtiger Aspekt bei der Wiederbelebung von Perfect Dark die Möglichkeit, ein Spiel mit einem weiblichen Protagonisten zu präsentieren.

„Ich denke, das ist großartig für uns. Wir können uns auf eine weibliche Protagonistin in unserem Lineup konzentrieren. Davon haben wir nicht viel in unserem First-Party-Lineup.“