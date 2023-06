Perfect Dark Reboot: Release noch mehrere Jahre entfernt laut Bericht

Mehr als zweieinhalb Jahre liegt die Ankündigung des Perfect Dark Reboots schon zurück. Seitdem gab es außer Gerüchten keine offiziellen Angaben zum Spiel von The Initiative.

In einem Artikel von IGN heiß es jetzt, Perfect Dark sei noch Jahre davon entfernt, veröffentlicht zu werden.

Demnach gab es im Laufe der Jahre für das Projekt so einige Probleme und Hürden. Unter anderem gab es Spannungen zwischen The Initiative und dem damaligen Partner Certain Infinity hinsichtlich der kreativen Visionen sowie einen Mangel an Führung, was die Richtung des Spiels betraf.

Weitere Stolpersteine entstanden durch die Pandemie und es gab technische Herausforderungen zu meistern. Schließ verließen auch noch wichtige Talente das Projekt.

Quellen sagen, Perfect Dark befinde ich noch immer in einem sehr frühen Stadium der Entwicklung und sei 2–3 Jahre von einem Release entfernt.

Weitere Details zur turbulenten Entwicklungsgeschichte von Perfect Dark Reboot findet ihr in der Quelle.